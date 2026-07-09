Zonguldak'ta kaza sonrası kavga: Tartıştığı kadını dikiz aynasıyla yaraladı

DİKİZ AYNASIYLA SALDIRDI Olay, dün (8 Temmuz) Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

MARKETE SIĞINARAK CANINI KURTARDI

Olayın büyümesi üzerine kavgaya motosiklet sürücüsü B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki esnaf da dahil oldu. Çevredekiler tarafından darbedilen otomobil sürücüsü E.K, öfkeli kalabalığın elinden kaçarak caddedeki bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.