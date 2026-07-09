Zonguldak'ta kaza sonrası kavga: Tartıştığı kadını dikiz aynasıyla yaraladı
Zonguldak'ta kazanın ardından çıkan kavga meydan savaşına döndü. Otomobilinin kırılan dikiz aynasını silah gibi kullanan sürücü E.K., tartıştığı motosikletli kadını yaraladı. Kadının sevgilisinin ve esnafın araya girmesiyle markete sığınan öfkeli sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Zonguldak kent merkezinde kazanın ardından çıkan kavga adliyede bitti.
DİKİZ AYNASIYLA SALDIRDI
Olay, dün (8 Temmuz) Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, motosiklet sürücüsü B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine bir anda kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü E.K, aracından kırılan dikiz aynasını alarak B.D'ye saldırdı ve kadını aynayla yaraladı.
MARKETE SIĞINARAK CANINI KURTARDI
Olayın büyümesi üzerine kavgaya motosiklet sürücüsü B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki esnaf da dahil oldu. Çevredekiler tarafından darbedilen otomobil sürücüsü E.K, öfkeli kalabalığın elinden kaçarak caddedeki bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ADLİ KONTROL
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli E.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen E.K, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren yaralı kadın B.D'nin ise sağlık durumunun takibi devam ediyor.