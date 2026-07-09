Böyle gasp görülmedi: Önce marketi soydu sonra çocuğu kaçırdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde market soygunuyla başlayan, çocuk kaçırma, zincirleme kaza ve telefon gaspıyla devam eden suç zinciri jandarmanın takibiyle son buldu. Kendisini yakalamak isteyen görevlinin parmağını kıran şüpheliye 550 bin TL ceza kesilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti.
İÇİNDE ÇOCUK OLAN OTOMOBİLİ KAÇIRDI
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Alanya'da market soydu, içinde çocuk olan otomobili kaçırdı!
Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.
GÖREVLİNİN PARMAĞINI KIRDI
Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, müdahale sırasında bir görevlinin parmağını kırdı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.