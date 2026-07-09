Böyle gasp görülmedi: Önce marketi soydu sonra çocuğu kaçırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti.

18 yaşındaki şüpheli. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.) İÇİNDE ÇOCUK OLAN OTOMOBİLİ KAÇIRDI Olay, dün saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Alanya'da market soydu, içinde çocuk olan otomobili kaçırdı! Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi. Takvim Kaynak Tercihleri