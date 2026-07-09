Saniye saniye palalı cinayet: Amcasını ağaçların arasında katletti

Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti

Kocaeli’de bir şahıs, amcasını sokak ortasında palayla keserek öldürdü. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Olay, saat 16.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. E.K. (33) ile amcası İbrahim K. (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, elindeki palayla amcasına saldırdı.

Arbede sırasında incir ağaçlarının bulunduğu yeşillik alana düşen amca İbrahim K., yeğeninin palalı darbeleri sonucu ağır yaralandı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli E.K. de yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.