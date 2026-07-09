Milyarlarca kilometre mesafe aynı gizem: Plüton ve Titan'da tek iz
Biri kalın atmosferli bir uydu, diğeri donmuş bir cüce gezegen... James Webb Uzay Teleskobu, birbirine tamamen zıt olan Titan ve Plüton’da birebir aynı kimyasal izi tespit etti. İşte bilim dünyasını şaşırtan o ortak sinyalin henüz çözülemeyen detayları.
James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan ile cüce gezegen Plüton'da aynı gizemli kimyasal izi yakaladı. Bilim insanlarının henüz tam olarak tanımlayamadığı bu iz, Güneş Sistemi'nin çok uzak ve soğuk bölgelerinde benzer kimyasal süreçlerin işliyor olabileceğini gösterdi.
TİTAN VE PLÜTON'DA AYNI İZ BULUNDU
Keşfi dikkat çekici yapan ayrıntı, Titan ve Plüton'un birbirinden çok farklı iki dünya olması.
Buna rağmen James Webb'in kızılötesi verilerinde iki gök cisminde de aynı kimyasal imza görüldü.
5,11 MİKROMETRELİK GİZEMLİ SİNYAL
Teleskobun verilerinde 5,11 mikrometre dalga boyunda bir soğurma çizgisi tespit edildi.
Soğurma çizgisi, basitçe bir maddenin ışığın belirli bölümünü emmesi anlamına geliyor. Her kimyasal madde ışıkta kendine özgü bir iz bırakıyor. Bu yüzden bilim insanları bu izleri "kimyasal parmak izi" gibi inceliyor.
Ancak Titan ve Plüton'da görülen bu iz, bilinen maddelerle tam olarak eşleşmedi.
ÖLÇÜM HATASI İHTİMALİ ZAYIFLADI
İlk aşamada bu sinyalin cihaz kaynaklı bir hata olabileceği ihtimali değerlendirildi.
Fakat aynı iz, James Webb'in farklı ölçüm araçlarıyla da kaydedildi. Bu durum, sinyalin rastgele bir veri hatası olma ihtimalini zayıflattı.
Daha sonra Plüton'da yapılan gözlemler de aynı gizemi büyüttü. Çünkü aynı kimyasal imza Plüton'da daha güçlü şekilde ortaya çıktı.
YÜZEY BUZLARI MERCEK ALTINDA
Bilim insanlarına göre bu sinyalin atmosferden değil, büyük olasılıkla yüzeyden gelmesi önemli.
Titan ve Plüton; metan, azot ve buzlarla ilişkili karmaşık kimyasal süreçlere sahip. Bu nedenle gizemli izin yüzey buzlarıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
Aday maddeler arasında bazı karbon bileşikleri öne çıkıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir aday, gözlenen sinyali tek başına açıklayamadı.
BU BİR YAŞAM BELİRTİSİ DEĞİL
- Keşif, doğrudan "yaşam bulundu" anlamına gelmiyor.
- Bilim insanlarının dikkat çektiği nokta, yaşamdan önce oluşabilecek organik kimya süreçleri.
- Organik kimya, karbon içeren bileşiklerin davranışlarını inceliyor.
Bu tür bileşikler, canlılığın yapı taşlarını anlamak için önemli görülüyor.
Titan bu konuda özel bir yere sahip. Çünkü atmosferi ve yüzey yapısı, Dünya dışındaki karmaşık kimyasal süreçleri incelemek için doğal bir laboratuvar gibi değerlendiriliyor.
TİTAN NEDİR?
Titan, Satürn'ün en büyük uydusu.
Kalın atmosferi bulunan nadir uydulardan biri olarak biliniyor. Yüzeyinde sıvı su değil, metan ve etan gibi maddelerin oluşturduğu göller ve denizler yer alıyor.
Bu özellikleri nedeniyle Titan, Güneş Sistemi'nde en çok merak edilen gök cisimlerinden biri kabul ediliyor.
PLÜTON NEDEN GEZEGEN DEĞİL?
Plüton uzun yıllar Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak bilindi.
Ancak daha sonra "cüce gezegen" sınıfına alındı. Bunun nedeni, bulunduğu yörünge bölgesini diğer gök cisimlerinden temizleyecek kadar baskın bir kütleye sahip olmaması.
Yani Plüton hâlâ Güneş'in etrafında dönüyor, ancak klasik gezegen sınıfında yer almıyor.
GİZEMLİ İZİN HARİTASI ÇIKARILACAK
Bilim insanları şimdi bu kimyasal izin Titan ve Plüton yüzeyinde nasıl dağıldığını anlamaya çalışacak.
Özellikle Titan'a yönelik gelecek uzay görevleri, bu soruya daha net yanıt verebilir. 2030'lu yılların ortalarında Titan'a ulaşması beklenen görevlerle, gizemli bileşiklerin yerinde incelenmesi hedefleniyor.
Bu incelemeler, Güneş Sistemi'nin soğuk ve uzak bölgelerinde organik kimyanın nasıl geliştiğini anlamak için yeni bir kapı açabilir.
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