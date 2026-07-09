Milyarlarca kilometre mesafe aynı gizem: Plüton ve Titan'da tek iz

James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan ile cüce gezegen Plüton'da aynı gizemli kimyasal izi yakaladı. Bilim insanlarının henüz tam olarak tanımlayamadığı bu iz, Güneş Sistemi'nin çok uzak ve soğuk bölgelerinde benzer kimyasal süreçlerin işliyor olabileceğini gösterdi.

TİTAN VE PLÜTON'DA AYNI İZ BULUNDU

Keşfi dikkat çekici yapan ayrıntı, Titan ve Plüton'un birbirinden çok farklı iki dünya olması.

Titan Kalın atmosferi ve yüzeyindeki sıvı metan gölleriyle biliniyor. Plüton Güneş Sistemi'nin dış sınırlarında, donmuş yüzeyiyle öne çıkan bir cüce gezegen.

Buna rağmen James Webb'in kızılötesi verilerinde iki gök cisminde de aynı kimyasal imza görüldü.

5,11 MİKROMETRELİK GİZEMLİ SİNYAL

Teleskobun verilerinde 5,11 mikrometre dalga boyunda bir soğurma çizgisi tespit edildi.

Soğurma çizgisi, basitçe bir maddenin ışığın belirli bölümünü emmesi anlamına geliyor. Her kimyasal madde ışıkta kendine özgü bir iz bırakıyor. Bu yüzden bilim insanları bu izleri "kimyasal parmak izi" gibi inceliyor.

Ancak Titan ve Plüton'da görülen bu iz, bilinen maddelerle tam olarak eşleşmedi.