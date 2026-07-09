Niğde'de Hatıra Ormanı'nda kavga! Hasmını vuran saldırgan tırın altında kaldı: Durumu ağır

Niğde'nin Nar Mahallesi'nde panik anları yaşandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Husumetliler pompalı tüfekle çatıştı: 1 ağır yaralı

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Söz konusu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S, pompalı tüfekle O.K'ye ateş açtı.

SIRTINDAN VURULDU

Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de silahlı saldırı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

KAÇMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANA TIR ÇARPTI

Olay yerindeki ormanlık alanda saklandığı belirlenen C.S, kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde aralarında tartışma çıkan grupta saldırgan ağır yaralandı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Bir diğer yandan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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