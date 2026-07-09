Batman'da zincir market depolarında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın, alevlerin çevredeki depolara sıçramasıyla büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın, merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan yerel zincir marketlere ait depolardan birinde meydana geldi.

Batman'da zincir marketin dağıtım deposunda yangın



Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Kösetarla köyünde yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın, alevlerin bitişikteki diğer depolara da sıçramasıyla geniş bir alana yayıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

Yangın ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için koordineli şekilde müdahalede bulunuyor.