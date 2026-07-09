Batman'da zincir market depolarında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki yerel zincir marketlere ait depolarda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki depolara sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi bölgeye sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın, alevlerin çevredeki depolara sıçramasıyla büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.
Yangın, merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan yerel zincir marketlere ait depolardan birinde meydana geldi.
Yangın ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için koordineli şekilde müdahalede bulunuyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor.