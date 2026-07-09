İETT yine kazayla gündemde: Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı
İstanbul'un Şişli ilçesinde, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsü yol kenarında bekleyen bir yayaya çarptı. Gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana gelen kazada yaya yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Son dönemde sık sık kazalar ve arızalarla gündeme gelen İETT araçları, bu olayla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.
İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlar ve peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle eleştirilerin odağındaki İETT araçları, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi.Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: Kaza kamerada
Mecidiyeköy'de seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir yayaya çarptı. Yaralanan vatandaşın otobüs ile park halindeki araç arasında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İETT ARAÇLARI YİNE TARTIŞMA KONUSU OLDU
Son dönemde İstanbul'da sık sık arıza, teknik aksaklık ve trafik kazalarıyla gündeme gelen İETT araçları, yaşanan son olayın ardından yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Şişli'deki kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.