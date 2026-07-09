İETT yine kazayla gündemde: Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlar ve peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle eleştirilerin odağındaki İETT araçları, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi.

Şişli'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: Kaza kamerada

Mecidiyeköy'de seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir yayaya çarptı. Yaralanan vatandaşın otobüs ile park halindeki araç arasında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.