Kırklareli’nde eski eş dehşeti! Anne ve kızı hayatını kaybetti katil ölü bulundu

Çocuk parkında boşanma dehşeti (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

BOŞANDIĞI EŞİYLE KARŞILAŞTI

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı., 4 yaşındaki kızı Öykü K. ile parkta bulunduğu sırada bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı. İddiaya göre Y.K., yanında bulunan tabancayla eski eşine ve kızına peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.



ÇİSEM ÇALKANTI HAYATINI KAYBETTİ



Silahlı saldırıda ağır yaralanan anne ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Öykü K. ise ileri tedavi amacıyla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.