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Kırklareli’nde eski eş dehşeti! Anne ve kızı hayatını kaybetti katil ölü bulundu

Kırklareli’nde eski eşi Y.K. tarafından silahla vurulan Çisem Çalkantı'nın (26) ardından kızı Ö.N.K. de sevk edildiği Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kırklareli’nde eski eş dehşeti! Anne ve kızı hayatını kaybetti katil ölü bulundu

Kırklareli'nde annesinden boşanan babasının silahlı saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Öykü K., tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çocuk parkında yaşanan silahlı saldırıda anne ve kızının yaşamını yitirmesiyle acı ikiye katlandı.

Çocuk parkında boşanma dehşeti (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir) Çocuk parkında boşanma dehşeti (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

BOŞANDIĞI EŞİYLE KARŞILAŞTI

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı., 4 yaşındaki kızı Öykü K. ile parkta bulunduğu sırada bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı. İddiaya göre Y.K., yanında bulunan tabancayla eski eşine ve kızına peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

ÇİSEM ÇALKANTI HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan anne ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Öykü K. ise ileri tedavi amacıyla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Çisem ÇalkantıÇisem Çalkantı

KIZI ÖYKÜ GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde günlerdir yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Öykü K. da doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Böylece çocuk parkında başlayan silahlı saldırı, anne ve kızının yaşamını yitirmesiyle çifte acıya dönüştü.

Çisem Çalkantı Yenice köyünde toprağa verildi.Çisem Çalkantı Yenice köyünde toprağa verildi.


Anne Çisem Çalkantı'nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Öykü K.'nın da köye getirileceği ve annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Çisem Çalkanta'nın mezarıÇisem Çalkanta'nın mezarı

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Y.K. ise daha sonra boş bir arazide ölü bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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