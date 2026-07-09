Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya
Masmavi sokaklarıyla kartpostalları süsleyen Şafşavan, gün batımında baharat kokularının yükseldiği Marakeş çarşıları, Atlas Dağları’nın eteklerindeki kadim şehirler ve uçsuz bucaksız Sahra Çölü…
Fas, Afrika kıtasında olmasına rağmen Arap, Berberi, Endülüs ve Fransız kültürlerinin iç içe geçtiği bambaşka bir dünya sunuyor.
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği bu renkli ülke, her köşesinde farklı bir hikâye anlatıyor. Fas'a ilk kez gidenlerin aklında genellikle tek bir soru olur: "Gerçekten fotoğraflardaki kadar etkileyici mi?" Cevap çoğu zaman evettir. Ancak Fas'ın büyüsü sadece mavi boyalı sokaklarından ibaret değildir. Burada her şehir farklı bir karakter taşır. Bir yanda Marakeş'in hiç dinmeyen meydanları, diğer yanda Şafşavan'ın sessiz ve huzurlu sokakları, Fes'in yüzlerce yıllık labirent çarşıları ve Kazablanka'nın modern yüzü…
GEZMEYİN, YAŞAYIN
Fas, sadece gezilecek bir ülke değil; hissedilecek bir atmosferdir. Dar sokaklarda yankılanan ezan sesi, nane çayının kokusu, deri tabakhanelerinin renkleri, çöl gecelerindeki yıldızlar ve Atlas Dağları'nın serin havası aynı yolculuğun parçalarıdır. Eğer seyahatten beklentiniz sadece fotoğraf çekmek değil, farklı bir kültürü tüm duyularınızla yaşamaksa, Fas unutulmayacak rotalardan biridir.
NEDEN FAS?
Tek ülkede Afrika, Arap ve Akdeniz kültürünü birlikte yaşayabilirsiniz. Dünyanın en fotojenik şehirlerinden biri olan Şafşavan burada. Sahra Çölü'nde deveyle gün batımını izleyebilirsiniz. Osmanlı'dan farklı ama tanıdık gelen bir çarşı kültürü sunar. Baharatlar, seramikler, el dokuması halılar ve yerel pazarlarıyla alışveriş tutkunlarını cezbediyor.
NASIL GİDİLİR?
İstanbul'dan Kazablanka ve Marakeş yönüne direkt ve aktarmalı uçuş seçenekleri bulunuyor.
Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.
Uçuş süresi yaklaşık 5–6 saat.
İdeal gezi süresi: 8–10 gün
FAS HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ
Şafşavan'ın neredeyse tüm sokakları mavi tonlarına boyalıdır.
Dünyanın en büyük eski şehirlerinden (medinalardan) biri Fes'tedir.
Pazarlık kültürü günlük hayatın doğal bir parçasıdır.
Naneli çay misafirperverliğin simgesi kabul edilir.
Ülkede Berberi, Arap ve Fransız kültürü birlikte yaşar.
Çöl gecelerinde sıcaklık yazın bile belirgin şekilde düşebilir.
Deri tabakhaneleri yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çalışır.
Atlas Dağları yılın önemli bölümünde kar görebilir.
Fas mutfağı, UNESCO tarafından korunan gastronomi kültürleri arasında gösterilir.
Sinema dünyasının birçok çöl sahnesi Fas'ta çekilmiştir.
EDİTÖRÜN PUSULASI
EN İYİ DÖNEM: Mart–Mayıs Eylül–Kasım
EN İYİ KARE: Şafşavan'ın mavi sokakları ve Sahra Çölü'nde gün batımı
MUTLAKA TADIN: Tajin, Kuskus, Harira Çorbası, Pastilla, Naneli çay
KİMLER İÇİN: Fotoğraf tutkunları, kültür gezginleri, gastronomi meraklıları ve egzotik rotalar arayanlar.
9 GÜNDE FAS ROTASI
1–2. GÜN: Kazablanka
3–4. GÜN: Şafşavan
5–6. GÜN: Fes
7. GÜN: Sahra Çölü
8–9. GÜN: Marakeş
FAS'I KİMLER SEVER?
- Fotoğraf tutkunları
- Kültür gezginleri
- Gastronomi meraklıları
- Macera arayanlar
- Çiftler
- Tarih meraklıları
- Deniz tatili arayanlar
MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET
Tajin
Kuskus
Harira
Pastilla
Mechoui
Brochette
Zaalouk
Rfissa
Msemen
Naneli çay
TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR
Sadece Marakeş'i görüp ülkenin geri kalanını atlamak.
Çölde gece konaklamasını programa eklememek.
Pazarlık yapmadan alışverişe başlamak.
Yaz aylarında öğle sıcağını hafife almak.
Medinalarda navigasyona tamamen güvenmek.
Yerel gelenek ve kıyafet hassasiyetlerini göz ardı etmek.