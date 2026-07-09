Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya

Fas, Afrika kıtasında olmasına rağmen Arap, Berberi, Endülüs ve Fransız kültürlerinin iç içe geçtiği bambaşka bir dünya sunuyor.



Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği bu renkli ülke, her köşesinde farklı bir hikâye anlatıyor. Fas'a ilk kez gidenlerin aklında genellikle tek bir soru olur: "Gerçekten fotoğraflardaki kadar etkileyici mi?" Cevap çoğu zaman evettir. Ancak Fas'ın büyüsü sadece mavi boyalı sokaklarından ibaret değildir. Burada her şehir farklı bir karakter taşır. Bir yanda Marakeş'in hiç dinmeyen meydanları, diğer yanda Şafşavan'ın sessiz ve huzurlu sokakları, Fes'in yüzlerce yıllık labirent çarşıları ve Kazablanka'nın modern yüzü…

Fas, Avrupa’nın popüler destinasyonlarına kıyasla konaklama ve yeme-içme daha hesaplıdır. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) GEZMEYİN, YAŞAYIN Fas, sadece gezilecek bir ülke değil; hissedilecek bir atmosferdir. Dar sokaklarda yankılanan ezan sesi, nane çayının kokusu, deri tabakhanelerinin renkleri, çöl gecelerindeki yıldızlar ve Atlas Dağları'nın serin havası aynı yolculuğun parçalarıdır. Eğer seyahatten beklentiniz sadece fotoğraf çekmek değil, farklı bir kültürü tüm duyularınızla yaşamaksa, Fas unutulmayacak rotalardan biridir. Takvim Kaynak Tercihleri