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Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya

Masmavi sokaklarıyla kartpostalları süsleyen Şafşavan, gün batımında baharat kokularının yükseldiği Marakeş çarşıları, Atlas Dağları’nın eteklerindeki kadim şehirler ve uçsuz bucaksız Sahra Çölü…

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Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya

Fas, Afrika kıtasında olmasına rağmen Arap, Berberi, Endülüs ve Fransız kültürlerinin iç içe geçtiği bambaşka bir dünya sunuyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği bu renkli ülke, her köşesinde farklı bir hikâye anlatıyor. Fas'a ilk kez gidenlerin aklında genellikle tek bir soru olur: "Gerçekten fotoğraflardaki kadar etkileyici mi?" Cevap çoğu zaman evettir. Ancak Fas'ın büyüsü sadece mavi boyalı sokaklarından ibaret değildir. Burada her şehir farklı bir karakter taşır. Bir yanda Marakeş'in hiç dinmeyen meydanları, diğer yanda Şafşavan'ın sessiz ve huzurlu sokakları, Fes'in yüzlerce yıllık labirent çarşıları ve Kazablanka'nın modern yüzü…

Fas, Avrupa’nın popüler destinasyonlarına kıyasla konaklama ve yeme-içme daha hesaplıdır. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Fas, Avrupa’nın popüler destinasyonlarına kıyasla konaklama ve yeme-içme daha hesaplıdır. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GEZMEYİN, YAŞAYIN

Fas, sadece gezilecek bir ülke değil; hissedilecek bir atmosferdir. Dar sokaklarda yankılanan ezan sesi, nane çayının kokusu, deri tabakhanelerinin renkleri, çöl gecelerindeki yıldızlar ve Atlas Dağları'nın serin havası aynı yolculuğun parçalarıdır. Eğer seyahatten beklentiniz sadece fotoğraf çekmek değil, farklı bir kültürü tüm duyularınızla yaşamaksa, Fas unutulmayacak rotalardan biridir.

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Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-3

NEDEN FAS?

Tek ülkede Afrika, Arap ve Akdeniz kültürünü birlikte yaşayabilirsiniz. Dünyanın en fotojenik şehirlerinden biri olan Şafşavan burada. Sahra Çölü'nde deveyle gün batımını izleyebilirsiniz. Osmanlı'dan farklı ama tanıdık gelen bir çarşı kültürü sunar. Baharatlar, seramikler, el dokuması halılar ve yerel pazarlarıyla alışveriş tutkunlarını cezbediyor.

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-4

NASIL GİDİLİR?

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-5İstanbul'dan Kazablanka ve Marakeş yönüne direkt ve aktarmalı uçuş seçenekleri bulunuyor.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-6 Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-7 Uçuş süresi yaklaşık 5–6 saat.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-8 İdeal gezi süresi: 8–10 gün

Afrika’yı hem Arap dünyasını, hem de Endülüs’ten izler taşıyan bir kültürü keşfedebileceğiniz ender yerlerden biri.Afrika’yı hem Arap dünyasını, hem de Endülüs’ten izler taşıyan bir kültürü keşfedebileceğiniz ender yerlerden biri.

FAS HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-5 Şafşavan'ın neredeyse tüm sokakları mavi tonlarına boyalıdır.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-6 Dünyanın en büyük eski şehirlerinden (medinalardan) biri Fes'tedir.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-7 Pazarlık kültürü günlük hayatın doğal bir parçasıdır.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-8 Naneli çay misafirperverliğin simgesi kabul edilir.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-9 Ülkede Berberi, Arap ve Fransız kültürü birlikte yaşar.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-10 Çöl gecelerinde sıcaklık yazın bile belirgin şekilde düşebilir.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-11 Deri tabakhaneleri yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çalışır.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-12 Atlas Dağları yılın önemli bölümünde kar görebilir.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-13 Fas mutfağı, UNESCO tarafından korunan gastronomi kültürleri arasında gösterilir.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-14 Sinema dünyasının birçok çöl sahnesi Fas'ta çekilmiştir.

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-6

EDİTÖRÜN PUSULASI

EN İYİ DÖNEM: Mart–Mayıs Eylül–Kasım

EN İYİ KARE: Şafşavan'ın mavi sokakları ve Sahra Çölü'nde gün batımı

MUTLAKA TADIN: Tajin, Kuskus, Harira Çorbası, Pastilla, Naneli çay

KİMLER İÇİN: Fotoğraf tutkunları, kültür gezginleri, gastronomi meraklıları ve egzotik rotalar arayanlar.

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-7

9 GÜNDE FAS ROTASI

1–2. GÜN: Kazablanka

3–4. GÜN: Şafşavan

5–6. GÜN: Fes

7. GÜN: Sahra Çölü

8–9. GÜN: Marakeş

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-8

FAS'I KİMLER SEVER?

  • Fotoğraf tutkunları
  • Kültür gezginleri
  • Gastronomi meraklıları
  • Macera arayanlar
  • Çiftler
  • Tarih meraklıları
  • Deniz tatili arayanlar

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-9

MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-10 Tajin
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-11 Kuskus
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-12 Harira
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-13 Pastilla
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-14 Mechoui
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-15 Brochette
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-16 Zaalouk
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-17 Rfissa
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-18 Msemen
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-19 Naneli çay

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-10

TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR

Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-11 Sadece Marakeş'i görüp ülkenin geri kalanını atlamak.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-12 Çölde gece konaklamasını programa eklememek.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-13 Pazarlık yapmadan alışverişe başlamak.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-14 Yaz aylarında öğle sıcağını hafife almak.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-15 Medinalarda navigasyona tamamen güvenmek.
Fas'ta binbir gece masalına yolculuk: Şafşavan'dan Sahra'ya-16 Yerel gelenek ve kıyafet hassasiyetlerini göz ardı etmek.

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