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Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te ehliyetsiz kullandığı otomobille karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor. ABD'deki iade süreci tamamlanmadığı için Cihantimur ilk duruşmaya katılamayacak.

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Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti

Timur Cihantimur davasında ilk duruşma başlıyor. Gözler mahkemede Eyüpsultan'da meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ölümlü kazaya ilişkin davada ilk duruşma bugün saat 13.30'da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. ABD'den iade süreci devam eden Timur Cihantimur'un duruşmada hazır bulunamayacağı öğrenilirken, mahkemede bazı kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmesi bekleniyor.

Timur Cihantimur'un yargılandığı davada ilk duruşma bugün görülecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Timur Cihantimur'un yargılandığı davada ilk duruşma bugün görülecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İDDİANAMEDE "ASLİ KUSURLU" TESPİTİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Timur Cihantimur'un yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda limitin üzerinde hız yaptığı ve kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.

İddianamede, arıza nedeniyle duran ATV araçlarının ise tali kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi.

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Timur Cihantimur için hesap vakti: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

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ABD'den iade süreci devam eden Cihantimur duruşmaya katılmayacak.ABD'den iade süreci devam eden Cihantimur duruşmaya katılmayacak.

ARKADAŞLARININ UYARILARINA RAĞMEN HIZINI DÜŞÜRMEDİ İDDİASI

İddianamede, Cihantimur'un aydınlatması bulunmayan ve kasis bulunan viraja yüksek hızla girdiği, araçtaki arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmadığı öne sürüldü.

Kaza sonrasında olay yerinden ayrıldığı için sürücüye alkol testi yapılamadığı, ayrıca adına düzenlenmiş herhangi bir sürücü belgesinin bulunmadığı da dosyada yer aldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, olay tarihinde çocuk yaşta olması da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iade sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaza anı Kaza anı

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

İddianameye göre, 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV aracına çarptı.

Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, olay yerinde bulunan diğer kişiler de yaralandı.

Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

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Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti-5 Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti-6 Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti-7

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