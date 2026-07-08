Timur Cihantimur davasında ilk duruşma: İddianamede 'asli kusurlu' tespiti

Timur Cihantimur davasında ilk duruşma başlıyor. Gözler mahkemede Eyüpsultan'da meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ölümlü kazaya ilişkin davada ilk duruşma bugün saat 13.30'da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. ABD'den iade süreci devam eden Timur Cihantimur'un duruşmada hazır bulunamayacağı öğrenilirken, mahkemede bazı kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmesi bekleniyor.

Timur Cihantimur için hesap vakti: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Timur Cihantimur için hesap vakti: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İddianamede, arıza nedeniyle duran ATV araçlarının ise tali kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Timur Cihantimur'un yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda limitin üzerinde hız yaptığı ve kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.

ABD'den iade süreci devam eden Cihantimur duruşmaya katılmayacak.

ARKADAŞLARININ UYARILARINA RAĞMEN HIZINI DÜŞÜRMEDİ İDDİASI

İddianamede, Cihantimur'un aydınlatması bulunmayan ve kasis bulunan viraja yüksek hızla girdiği, araçtaki arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmadığı öne sürüldü.

Kaza sonrasında olay yerinden ayrıldığı için sürücüye alkol testi yapılamadığı, ayrıca adına düzenlenmiş herhangi bir sürücü belgesinin bulunmadığı da dosyada yer aldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, olay tarihinde çocuk yaşta olması da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iade sürecinin ise devam ettiği belirtildi.