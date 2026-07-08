Yargıtay'dan emsal karar! Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı
Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafların eşit kusurlu bulunduğu davanın Yargıtay'a gitmesi sonrasında, maaşını evine harcamayan ve çocuklarının cebinden harçlıklarını alan babanın ağır kusurlu olduğuna hükmedildi.
Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvuran çiftin boşanma davasında Yargıtay son sözü söyledi.
Şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, mahkemeye başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi.
Ancak kadın, avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
ÇOCUKLARIN CEBİNDEN HARÇLIK ALAN BABA KUSURLU SAYILDI
Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti.
Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığının altı çizildi. Kocasının iş yerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi.
2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.
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