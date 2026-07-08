Yargıtay'dan emsal karar! Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvuran çiftin boşanma davasında Yargıtay son sözü söyledi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, mahkemeye başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi. Takvim Kaynak Tercihleri

Ancak kadın, avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

ÇOCUKLARIN CEBİNDEN HARÇLIK ALAN BABA KUSURLU SAYILDI

Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti.

Maaşını evine harcamayan adama kötü haber (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığının altı çizildi. Kocasının iş yerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi.

Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.