CANLI YAYIN
Geri

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafların eşit kusurlu bulunduğu davanın Yargıtay'a gitmesi sonrasında, maaşını evine harcamayan ve çocuklarının cebinden harçlıklarını alan babanın ağır kusurlu olduğuna hükmedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yargıtay'dan emsal karar! Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvuran çiftin boşanma davasında Yargıtay son sözü söyledi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, mahkemeye başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ancak kadın, avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

ÇOCUKLARIN CEBİNDEN HARÇLIK ALAN BABA KUSURLU SAYILDI

Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti.

Maaşını evine harcamayan adama kötü haber (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Maaşını evine harcamayan adama kötü haber (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığının altı çizildi. Kocasının iş yerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi.

Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Maaşını evine harcamayan koca ağır kusurlu sayıldı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.

AYMden süresiz nafaka kararı: Oy çokluğuyla kabul edildi | 9 ay sonra yürürlüğe girecekAYMden süresiz nafaka kararı: Oy çokluğuyla kabul edildi | 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Batman'da hamile kadına silahlı saldırı! Dini nikahlı eşi kurşun yağdırdı: 32 haftalık bebeğini kaybetti
SONRAKİ HABER

Dini nikahlı eşi hamile kadına kurşun yağdırdı

 Dev asteroit Dünya’nın yanından geçecek: Çıplak gözle en iyi gözlem noktaları
ÖNCEKİ HABER

Dev asteroit çıplak gözle görülecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler