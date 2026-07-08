Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi
Arnavut kaldırımlı sokaklar, tarihi hamamlar, Kafkas dağlarının eteklerindeki üzüm bağları, Hazar Denizi kıyısında yükselen modern gökdelenler… Gürcistan ve Azerbaycan, Doğu ile Batı’nın kesiştiği Kafkas coğrafyasında iki farklı karakteri aynı yolculukta sunuyor. İlk kez yurt dışına çıkacaklar hem de yeni rotalar arayan deneyimli gezginler için ideal bir seçenek...
Türk vatandaşlarının kimlikle veya vizesiz kolayca seyahat edebildiği bu rota; tarih, doğa, gastronomi ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Kafkaslar, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olmanın ötesinde, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin iz bıraktığı zengin bir kültür mozaiği. Bir gün Tiflis'in dar sokaklarında yürürken Osmanlı, Pers ve Rus etkilerini hissedebilir, ertesi gün Bakü'de geleceği çağrıştıran mimariyle karşılaşabilirsiniz.
Bu rota, uzun uçuşlar gerektirmeden farklı kültürler tanımak isteyenler için en ulaşılabilir seçeneklerden biri.
Üstelik Kafkas mutfağı, Türk damak tadına yakın lezzetleriyle de gezginleri cezbediyor.
NEDEN KAFKASLAR?
Tek tatilde iki farklı ülke keşfedebilirsiniz.
Tarihi şehirlerle modern mimariyi aynı rotada görebilirsiniz.
Ulaşım kolay, mesafeler kısa.
Türk mutfağına yakın zengin bir gastronomi sunuyor.
Bütçe dostu Avrupa-Asya geçiş rotalarından biri.
NASIL GİDİLİR?
İstanbul'dan Tiflis ve Bakü'ye her gün direkt uçuşlar bulunuyor.
Türk vatandaşları Gürcistan'a yeni tip kimlik kartıyla, Azerbaycan'a ise vizesiz seyahat edebiliyor.
Uçuş süresi yaklaşık 2–3 saat.
İdeal gezi süresi: 7–9 gün
8 GÜNDE KAFKAS ROTASI
- 1–4. GÜN: Tiflis
- 5. GÜN: Mtsheta günübirlik
- 6–8. GÜN: Bakü
KAFKASLAR HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ
Tiflis yaklaşık 1.500 yıllık bir geçmişe sahip.
Bakü "Rüzgârlar Şehri" olarak bilinir.
Gürcistan, dünyanın en eski şarap üretim bölgelerinden biridir.
Hazar Denizi dünyanın en büyük kapalı su kütlesidir.
Eski şehirler UNESCO koruması altındaki yapılarla doludur.
Teleferikle tarihi kalelere ulaşabilirsiniz.
Kafkas mutfağı hamur işleriyle ünlüdür.
Çay günlük yaşamın önemli bir parçasıdır.
Bakü geceleri ışık gösterileriyle dikkat çeker.
Tiflis'te sülfür hamamları yüzyıllardır kullanılmaktadır.
KAFKASLAR PAHALI MI?
- OTEL: 60–130 dolar
- ÖĞLE YEMEĞİ: 8–12 dolar
- AKŞAM YEMEĞİ: 15–25 dolar
- KAHVE: 2–4 dolar
- TOPLU ULAŞIM: Oldukça ekonomik
NOT: Konaklama ve yeme-içme, Avrupa'nın birçok ülkesine kıyasla daha hesaplıdır.
MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET
Haçapuri
Hinkali
Düşbere
Piti
Dolma
Lüle kebabı
Şah pilavı
Gürcü fasulyesi
Badımcan ruloları
Pakhlava
KAFKASLAR'I KİMLER SEVER?
Kültür gezginleri
Gastronomi meraklıları
Fotoğraf tutkunları
Kısa süreli yurt dışı kaçamağı arayanlar
Aileler
Tarih meraklıları
Deniz tatili arayanlar
KAFKASLAR'DA BİLMENİZ GEREKEN 8 GÖRGÜ KURALI
1. Büyüklerle selamlaşırken saygılı bir üslup kullanın.
2. Misafirperverlik kültürüne karşı teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.
3. Dini mekânlarda uygun kıyafet tercih edin.
4. İnsanların fotoğrafını çekmeden önce izin isteyin.
5. Tarihi yapılarda koruma kurallarına uyun.
6. Pazarlarda pazarlık yaparken nazik olun.
7. Yerel geleneklere ve aile yapısına saygı gösterin.
8. Toplu taşıma ve kamusal alanlarda çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçının.
TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR
Sadece başkentleri gezmek.
Tiflis'teki tarihi hamam deneyimini atlamak.
Eski şehirlerde yürüyerek keşif yapmamak.
Yerel mutfağa yeterince zaman ayırmamak.
Günlük turları önceden planlamamak.
Dağ rotaları için mevsim şartlarını dikkate almamak.