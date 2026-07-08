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Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi

Arnavut kaldırımlı sokaklar, tarihi hamamlar, Kafkas dağlarının eteklerindeki üzüm bağları, Hazar Denizi kıyısında yükselen modern gökdelenler… Gürcistan ve Azerbaycan, Doğu ile Batı’nın kesiştiği Kafkas coğrafyasında iki farklı karakteri aynı yolculukta sunuyor. İlk kez yurt dışına çıkacaklar hem de yeni rotalar arayan deneyimli gezginler için ideal bir seçenek...

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Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi

Türk vatandaşlarının kimlikle veya vizesiz kolayca seyahat edebildiği bu rota; tarih, doğa, gastronomi ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Kafkaslar, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olmanın ötesinde, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin iz bıraktığı zengin bir kültür mozaiği. Bir gün Tiflis'in dar sokaklarında yürürken Osmanlı, Pers ve Rus etkilerini hissedebilir, ertesi gün Bakü'de geleceği çağrıştıran mimariyle karşılaşabilirsiniz.

Bu rota, uzun uçuşlar gerektirmeden farklı kültürler tanımak isteyenler için en ulaşılabilir seçeneklerden biri.
Üstelik Kafkas mutfağı, Türk damak tadına yakın lezzetleriyle de gezginleri cezbediyor.

Kimlikle gezilen Tiflis-Bakü rotası için pratik rehber. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Kimlikle gezilen Tiflis-Bakü rotası için pratik rehber. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

NEDEN KAFKASLAR?

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-2 Tek tatilde iki farklı ülke keşfedebilirsiniz.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-3 Tarihi şehirlerle modern mimariyi aynı rotada görebilirsiniz.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-4 Ulaşım kolay, mesafeler kısa.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-5 Türk mutfağına yakın zengin bir gastronomi sunuyor.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-6 Bütçe dostu Avrupa-Asya geçiş rotalarından biri.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-3

NASIL GİDİLİR?

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-4 İstanbul'dan Tiflis ve Bakü'ye her gün direkt uçuşlar bulunuyor.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-5 Türk vatandaşları Gürcistan'a yeni tip kimlik kartıyla, Azerbaycan'a ise vizesiz seyahat edebiliyor.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-6 Uçuş süresi yaklaşık 2–3 saat.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-7 İdeal gezi süresi: 7–9 gün

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-4

8 GÜNDE KAFKAS ROTASI

  • 1–4. GÜN: Tiflis
  • 5. GÜN: Mtsheta günübirlik
  • 6–8. GÜN: Bakü

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-5

KAFKASLAR HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-6 Tiflis yaklaşık 1.500 yıllık bir geçmişe sahip.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-7 Bakü "Rüzgârlar Şehri" olarak bilinir.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-8 Gürcistan, dünyanın en eski şarap üretim bölgelerinden biridir.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-9 Hazar Denizi dünyanın en büyük kapalı su kütlesidir.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-10 Eski şehirler UNESCO koruması altındaki yapılarla doludur.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-11 Teleferikle tarihi kalelere ulaşabilirsiniz.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-12 Kafkas mutfağı hamur işleriyle ünlüdür.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-13 Çay günlük yaşamın önemli bir parçasıdır.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-14 Bakü geceleri ışık gösterileriyle dikkat çeker.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-15 Tiflis'te sülfür hamamları yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-6
KAFKASLAR PAHALI MI?

  • OTEL: 60–130 dolar
  • ÖĞLE YEMEĞİ: 8–12 dolar
  • AKŞAM YEMEĞİ: 15–25 dolar
  • KAHVE: 2–4 dolar
  • TOPLU ULAŞIM: Oldukça ekonomik

NOT: Konaklama ve yeme-içme, Avrupa'nın birçok ülkesine kıyasla daha hesaplıdır.

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-7

MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-8 Haçapuri
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-9 Hinkali
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-10 Düşbere
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-11 Piti
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-12 Dolma
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-13 Lüle kebabı
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-14 Şah pilavı
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-15 Gürcü fasulyesi
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-16 Badımcan ruloları
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-17 Pakhlava

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-8

KAFKASLAR'I KİMLER SEVER?

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-9 Kültür gezginleri
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-10 Gastronomi meraklıları
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-11 Fotoğraf tutkunları
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-12 Kısa süreli yurt dışı kaçamağı arayanlar
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-13 Aileler
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-14 Tarih meraklıları
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-15 Deniz tatili arayanlar

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-9

KAFKASLAR'DA BİLMENİZ GEREKEN 8 GÖRGÜ KURALI

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-10 1. Büyüklerle selamlaşırken saygılı bir üslup kullanın.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-11 2. Misafirperverlik kültürüne karşı teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-12 3. Dini mekânlarda uygun kıyafet tercih edin.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-13 4. İnsanların fotoğrafını çekmeden önce izin isteyin.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-14 5. Tarihi yapılarda koruma kurallarına uyun.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-15 6. Pazarlarda pazarlık yaparken nazik olun.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-16 7. Yerel geleneklere ve aile yapısına saygı gösterin.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-17 8. Toplu taşıma ve kamusal alanlarda çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçının.

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TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR

Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-11 Sadece başkentleri gezmek.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-12 Tiflis'teki tarihi hamam deneyimini atlamak.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-13 Eski şehirlerde yürüyerek keşif yapmamak.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-14 Yerel mutfağa yeterince zaman ayırmamak.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-15 Günlük turları önceden planlamamak.
Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi-16 Dağ rotaları için mevsim şartlarını dikkate almamak.

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