Tiflis-Bakü rotası: Kimlikle gidilen Kafkas turu rehberi

Türk vatandaşlarının kimlikle veya vizesiz kolayca seyahat edebildiği bu rota; tarih, doğa, gastronomi ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Kafkaslar, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olmanın ötesinde, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin iz bıraktığı zengin bir kültür mozaiği. Bir gün Tiflis'in dar sokaklarında yürürken Osmanlı, Pers ve Rus etkilerini hissedebilir, ertesi gün Bakü'de geleceği çağrıştıran mimariyle karşılaşabilirsiniz.

Bu rota, uzun uçuşlar gerektirmeden farklı kültürler tanımak isteyenler için en ulaşılabilir seçeneklerden biri.

Üstelik Kafkas mutfağı, Türk damak tadına yakın lezzetleriyle de gezginleri cezbediyor.