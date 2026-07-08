Şans eseri kanser olduğunu öğrendi: İliğiyle hayata tutundu

İzmir Şehir Hastanesi'nde, eşinin alerji randevusu sırasında yaptırmak istediği tetkiklerle kemik iliği kanseri olduğu belirlenen Şeref Çapkın'a (62) otolog kök hücre nakli yapıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Prof. Dr. Oktay Bilgir, "Biz de burada kendisinden 15 gün önce topladığımız hücreleri dondurduk ve naklettik. Şu an naklin 6'ncı günündeyiz, gayet iyi gidiyor. Otolog nakil, insanın kendi hücrelerini alıp dondurup, yüksek doz kemoterapi sonrası tekrar kendine vermektir" ifadesini kullandı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam