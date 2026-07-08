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Şans eseri kanser olduğunu öğrendi: İliğiyle hayata tutundu

Balıkesir'de eşini götürdüğü hastanede alerji testi yaptırmak isteyen, tetkiklerde kemik iliği kanseri olduğu belirlenen Şeref Çapkın’a (62), İzmir Şehir Hastanesi'nde otolog kök hücre nakli yapıldı.

Kaynak Gazete
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Şans eseri kanser olduğunu öğrendi: İliğiyle hayata tutundu

Balıkesir'de yaşayan 62 yaşındaki Şeref Çapkın, eşini götürdüğü hastanede alerji testi yaptırdı. Kan değerlerinin beğenmeyen doktorunun yönlendirmesiyle tetkikler yaptırdı. Kemik iliği kanseri olduğunu anlayınca şok yaşadı. Çapkın'a İzmir Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde otolog kök hücre nakli yapıldı.

İzmir Şehir Hastanesi'nde, eşinin alerji randevusu sırasında yaptırmak istediği tetkiklerle kemik iliği kanseri olduğu belirlenen Şeref Çapkın'a (62) otolog kök hücre nakli yapıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)İzmir Şehir Hastanesi'nde, eşinin alerji randevusu sırasında yaptırmak istediği tetkiklerle kemik iliği kanseri olduğu belirlenen Şeref Çapkın'a (62) otolog kök hücre nakli yapıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Prof. Dr. Oktay Bilgir, "Biz de burada kendisinden 15 gün önce topladığımız hücreleri dondurduk ve naklettik. Şu an naklin 6'ncı günündeyiz, gayet iyi gidiyor. Otolog nakil, insanın kendi hücrelerini alıp dondurup, yüksek doz kemoterapi sonrası tekrar kendine vermektir" ifadesini kullandı.

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