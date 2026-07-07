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Trabzon’da akraba kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında ot biçme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 64 yaşındaki şahıs yengesini tabancayla vurarak öldürdü, yeğenini ve 14 yaşındaki oğlunu ise ağır yaraladı.

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Trabzon’da akraba kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında yaşlı şahıs yengesini silahla vurarak öldürdü, yeğeni ve onun oğlunu ise ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Düzköy ilçesinin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ise ağır yaraladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trabzon’da akraba kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı-2 Trabzon’da akraba kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı-3 Trabzon’da akraba kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı-4
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