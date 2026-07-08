Askeri güç sıralaması sil baştan: Türkiye NATO listesinde ilk 5'te yer aldı
ABD merkezli ünlü askeri analiz şirketi Global Firepower, üye ülkelerin bütçe güçlerini, güncel personel sayılarını teknolojik kapasitelerini ve lojistik imkanlarını inceleyerek 2026 yılının "NATO En Güçlü Ordular" listesini yayımladı. Savunma harcamalarının ve stratejik yatırımların küresel ölçekte hız kazandığı bu dönemde ittifak içindeki askeri dengelerin nasıl şekillendiği netlik kazandı.
Bu yılki raporda, özellikle yerli savunma sanayii atılımları ve insansız savaş teknolojilerine yapılan yatırımlarla dikkat çeken Türkiye'nin yükselişi uluslararası analistlerin odağı haline geldi. İttifaka son katılan ülkelerin de dahil edildiği 32 üyeli listede, jeopolitik risklerin arttığı 2026 yılında liderliği göğüsleyen ve alt sıralarda kalan ülkeler tüm detaylarıyla listelendi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Son yıllarda kendi askeri teknolojisini üretme konusunda tarihi adımlar atan Türkiye, 2026 yılı NATO askeri güç sıralamasında oldukça kritik bir konumda yer alıyor. İHA/SİHA teknolojilerindeki küresel başarısı, yerli üretim projeleri ve yüksek operasyonel kabiliyeti sayesinde Türkiye, ittifakın en güçlü ilk 5 ordusu arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Jeopolitik konumunun getirdiği stratejik ağırlığı askeri modernizasyonla birleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, listenin 4. sırasında yer bularak dev rakiplerini geride bıraktı.
2026 YILI NATO ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI
Global Firepower verilerine göre, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üye 32 ülkenin en güçlüden en zayıfa doğru sıralaması şu şekilde oluştu:
ZİRVEDEKİ DEVLER VE İLK 10
Listede ilk üç sırayı küresel askeri güçler paylaşırken, Türkiye hemen arkalarından podyumu zorluyor. Son yıllarda savunma bütçesini ciddi oranda artıran Polonya ve ittifakın yeni üyelerinden İsveç de ilk 10'da kendilerine yer buldu.
1- ABD
2- Fransa
3- Birleşik Krallık
4- Türkiye
5- İtalya
6- Almanya
7- İspanya
8- Polonya
9- İsveç
10- Kanada
ORTA SIRALAR VE BÖLGESEL GÜÇLER
Avrupa'nın köklü devletleri ile İskandinav ülkelerinin ağırlıkta olduğu bu grupta, ordusunu modernize etmeye çalışan Doğu Avrupa ülkeleri dikkat çekiyor.
11- Yunanistan
12- Hollanda
13- Portekiz
14- Norveç
15- Danimarka
16- Finlandiya
17- Romanya
18- Çekya
19- Macaristan
20- Belçika
LİSTENİN SON ÇEYREĞİ: SINIRLI ASKERİ KAPASİTEYE SAHİP ÜLKELER
Listenin bu bölümünde genellikle nüfus ve coğrafi alan olarak daha küçük olan, savunma stratejilerini tamamen NATO'nun ortak savunma şemsiyesine dayandıran ülkeler yer alıyor. İzlanda ise yerleşik bir düzenli ordusu bulunmadığı için listenin sonunda bulunuyor.
21- Bulgaristan
22- Slovakya
23- Hırvatistan
24- Arnavutluk
25- Litvanya
26- Slovenya
27- Letonya
28- Estonya
29- Lüksemburg
30- Kuzey Makedonya
31- Karadağ
32- İzlanda