Askeri güç sıralaması sil baştan: Türkiye NATO listesinde ilk 5'te yer aldı

Bu yılki raporda, özellikle yerli savunma sanayii atılımları ve insansız savaş teknolojilerine yapılan yatırımlarla dikkat çeken Türkiye'nin yükselişi uluslararası analistlerin odağı haline geldi. İttifaka son katılan ülkelerin de dahil edildiği 32 üyeli listede, jeopolitik risklerin arttığı 2026 yılında liderliği göğüsleyen ve alt sıralarda kalan ülkeler tüm detaylarıyla listelendi.

Yerli ve milli hamlelerin sahada yarattığı bu devasa fark, Türkiye'nin askeri alanda artık sadece takip eden değil, yön veren bir süper güç olduğunu tescilledi. (Görsel: AA)

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda kendi askeri teknolojisini üretme konusunda tarihi adımlar atan Türkiye, 2026 yılı NATO askeri güç sıralamasında oldukça kritik bir konumda yer alıyor. İHA/SİHA teknolojilerindeki küresel başarısı, yerli üretim projeleri ve yüksek operasyonel kabiliyeti sayesinde Türkiye, ittifakın en güçlü ilk 5 ordusu arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Jeopolitik konumunun getirdiği stratejik ağırlığı askeri modernizasyonla birleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, listenin 4. sırasında yer bularak dev rakiplerini geride bıraktı.

Yerli teknoloji hamlesiyle devleri geride bırakan Türkiye, NATO’nun en güçlü ilk 4 ordusu arasındaki sarsılmaz yerini aldı. (Görsel: AA)

2026 YILI NATO ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

Global Firepower verilerine göre, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üye 32 ülkenin en güçlüden en zayıfa doğru sıralaması şu şekilde oluştu:

ZİRVEDEKİ DEVLER VE İLK 10

Listede ilk üç sırayı küresel askeri güçler paylaşırken, Türkiye hemen arkalarından podyumu zorluyor. Son yıllarda savunma bütçesini ciddi oranda artıran Polonya ve ittifakın yeni üyelerinden İsveç de ilk 10'da kendilerine yer buldu.

1- ABD

2- Fransa

3- Birleşik Krallık

4- Türkiye

5- İtalya

6- Almanya

7- İspanya

8- Polonya

9- İsveç

10- Kanada

Listenin orta sıralarında askeri modernizasyon süreçleriyle dikkat çeken Doğu Avrupa ülkelerinden Macaristan ise 19. sırada kendine yer buldu. (Görsel: AA)

ORTA SIRALAR VE BÖLGESEL GÜÇLER

Avrupa'nın köklü devletleri ile İskandinav ülkelerinin ağırlıkta olduğu bu grupta, ordusunu modernize etmeye çalışan Doğu Avrupa ülkeleri dikkat çekiyor.

11- Yunanistan

12- Hollanda

13- Portekiz

14- Norveç

15- Danimarka

16- Finlandiya

17- Romanya

18- Çekya

19- Macaristan

20- Belçika

Coğrafi konumu itibarıyla kritik bir noktada bulunan ancak askeri yatırımları sınırlı kalan Bulgaristan, küresel endekse göre NATO içinde 21. sırada konumlandı. (Görsel: AA)

LİSTENİN SON ÇEYREĞİ: SINIRLI ASKERİ KAPASİTEYE SAHİP ÜLKELER

Listenin bu bölümünde genellikle nüfus ve coğrafi alan olarak daha küçük olan, savunma stratejilerini tamamen NATO'nun ortak savunma şemsiyesine dayandıran ülkeler yer alıyor. İzlanda ise yerleşik bir düzenli ordusu bulunmadığı için listenin sonunda bulunuyor.

21- Bulgaristan

22- Slovakya

23- Hırvatistan

24- Arnavutluk

25- Litvanya

26- Slovenya

27- Letonya

28- Estonya

29- Lüksemburg

30- Kuzey Makedonya

31- Karadağ

32- İzlanda

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