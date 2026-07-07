Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili

Çanakkale'nin turizm merkezlerinden Gökçeada'da yaşanan su kesintisi krize dönüştü. İddiaya göre Kuzu Limanı Mahallesi'nde yaklaşık 7 gündür musluklardan su akmıyor. Özellikle sıcak havaların etkili olduğu bölgede çocuklar, yaşlılar ve hastalar büyük mağduriyet yaşıyor. Duş alamadıklarını, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını belirten vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyleyerek Gökçeada Belediyesine tepki gösterdi.

Gökçeada’da susuzluk isyanı: Tatil beldesinde 7 günlük çile (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) BARAJ DOLU, HİZMET YOK Ada sakinlerinin tepkisini artıran nokta ise barajlardaki doluluk oranı oldu. Devlet Su İşleri verilerine göre Gökçeada'da baraj doluluk oranının yüzde 93 seviyesine ulaştığı belirtilirken, vatandaşlar "Su var ama hizmet yok" diyerek belediyeye yüklendi. Belediyenin kesintilere gerekçe olarak "bakım çalışmasını" gösterdiği öne sürüldü. Takvim Kaynak Tercihleri