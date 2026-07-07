Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili
Turizmin gözde adreslerinden Gökçeada’da Kuzu Limanı Mahallesi’nde günlerdir süren su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı. Baraj doluluk oranının yüzde 93’e ulaştığı adada, mahalle sakinleri ve tatilciler “Bakım bahanesiyle susuz bırakıldık” diyerek CHP’li belediyeye tepki gösterdi.
Çanakkale'nin turizm merkezlerinden Gökçeada'da yaşanan su kesintisi krize dönüştü.
İddiaya göre Kuzu Limanı Mahallesi'nde yaklaşık 7 gündür musluklardan su akmıyor. Özellikle sıcak havaların etkili olduğu bölgede çocuklar, yaşlılar ve hastalar büyük mağduriyet yaşıyor.
Duş alamadıklarını, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını belirten vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyleyerek Gökçeada Belediyesine tepki gösterdi.
BARAJ DOLU, HİZMET YOK
Ada sakinlerinin tepkisini artıran nokta ise barajlardaki doluluk oranı oldu.
Devlet Su İşleri verilerine göre Gökçeada'da baraj doluluk oranının yüzde 93 seviyesine ulaştığı belirtilirken, vatandaşlar "Su var ama hizmet yok" diyerek belediyeye yüklendi.
Belediyenin kesintilere gerekçe olarak "bakım çalışmasını" gösterdiği öne sürüldü.
TATİL BELDESİNDE SUSUZLUK ÇİLESİ
Yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gökçeada'da yaşanan su sorunu, tatilcileri de mağdur etti.
Mahalle sakinleri, sorunun sadece günlük hayatı değil, turizm sezonunu da olumsuz etkilediğini belirtti.
Vatandaşlar, CHP'li Gökçeada Belediyesi yönetiminden kesintinin nedenine ilişkin net açıklama yapılmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
VATANDAŞIN SORUSU NET: SU VARSA NEDEN AKMIYOR?
Gökçeada'da yaşanan kriz, belediyecilik hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı.
Baraj doluluk oranının yüksek olmasına rağmen mahallede günlerdir su verilememesi, "Bakım mı, ihmal mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Ada sakinleri, yaz sıcağında susuz bırakılmalarına tepki göstererek kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.