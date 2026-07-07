CANLI YAYIN
Geri

Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili

Turizmin gözde adreslerinden Gökçeada’da Kuzu Limanı Mahallesi’nde günlerdir süren su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı. Baraj doluluk oranının yüzde 93’e ulaştığı adada, mahalle sakinleri ve tatilciler “Bakım bahanesiyle susuz bırakıldık” diyerek CHP’li belediyeye tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:

Çanakkale'nin turizm merkezlerinden Gökçeada'da yaşanan su kesintisi krize dönüştü.

İddiaya göre Kuzu Limanı Mahallesi'nde yaklaşık 7 gündür musluklardan su akmıyor. Özellikle sıcak havaların etkili olduğu bölgede çocuklar, yaşlılar ve hastalar büyük mağduriyet yaşıyor.

Duş alamadıklarını, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını belirten vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyleyerek Gökçeada Belediyesine tepki gösterdi.

Gökçeada’da susuzluk isyanı: Tatil beldesinde 7 günlük çile (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Gökçeada’da susuzluk isyanı: Tatil beldesinde 7 günlük çile (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

BARAJ DOLU, HİZMET YOK

Ada sakinlerinin tepkisini artıran nokta ise barajlardaki doluluk oranı oldu.

Devlet Su İşleri verilerine göre Gökçeada'da baraj doluluk oranının yüzde 93 seviyesine ulaştığı belirtilirken, vatandaşlar "Su var ama hizmet yok" diyerek belediyeye yüklendi.

Belediyenin kesintilere gerekçe olarak "bakım çalışmasını" gösterdiği öne sürüldü.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili-3

TATİL BELDESİNDE SUSUZLUK ÇİLESİ

Yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gökçeada'da yaşanan su sorunu, tatilcileri de mağdur etti.

Mahalle sakinleri, sorunun sadece günlük hayatı değil, turizm sezonunu da olumsuz etkilediğini belirtti.

Vatandaşlar, CHP'li Gökçeada Belediyesi yönetiminden kesintinin nedenine ilişkin net açıklama yapılmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili-4

VATANDAŞIN SORUSU NET: SU VARSA NEDEN AKMIYOR?

Gökçeada'da yaşanan kriz, belediyecilik hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı.

Baraj doluluk oranının yüksek olmasına rağmen mahallede günlerdir su verilememesi, "Bakım mı, ihmal mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ada sakinleri, yaz sıcağında susuz bırakılmalarına tepki göstererek kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili-6 Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili-7 Gökçeada’da su var hizmet yok: Vatandaş CHP'li belediyeye tepkili-8
Askeri güç sıralamasında kartlar yeniden dağıtıldı: Türkiye NATO listesinde ilk 5'te
SONRAKİ HABER

NATO'nun askeri güç haritası
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler