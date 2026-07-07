Sakarya'da park yeri kavgası: Bıçaklı saldırı kamerada
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen park yeri tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Evinin önüne aracını park eden sürücüye tepki gösteren şüpheli, "Burası kaldırım" yanıtını alınca bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı. Tehlikeli anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Giriş Tarihi:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki gösterip, aracı çekmesini istedi.
Büyüyen tartışmada ev sahibi, bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı. Çevredekiler araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası şüpheli, evinin penceresinden içeri girdi. Şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar, mahalledekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam