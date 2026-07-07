Bilim insanları hesapladı: Dünya'daki son bitki ne zaman ölecek?

Güneş her geçen milyon yılda daha parlak hale gelirken bunun Dünya'daki yaşam üzerindeki uzun vadeli etkileri de merak konusu oluyor. Yeni bir araştırmada bilim insanları Dünya'daki bitki örtüsünün ne zaman tamamen yok olacağını hesapladı. Sonuçlar, gezegenimizin milyarlarca yıl daha yeşil kalabileceğine işaret ediyor.

Dünya'nın geleceğine ilişkin yapılan yeni bir araştırma gezegendeki bitki yaşamının sona ereceği tarihe ışık tuttu. DÜNYA'DAKİ SON BİTKİ NE ZAMAN ÖLECEK? Dünya'nın geleceğine ilişkin yapılan yeni bir araştırma gezegendeki bitki yaşamının sona ereceği tarihe ışık tuttu. Araştırmacılar tarafından geliştirilen gelişmiş iklim simülasyonları, bitki biyosferinin yaklaşık 1,84 ila 1,87 milyar yıl daha varlığını sürdürebileceğini gösteriyor. Araştırmada, Güneş'in zamanla giderek daha parlak hale gelmesi ve bunun Dünya'nın iklimi üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde modellendi. Bilim insanlarına göre yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra Güneş bugünkünden yaklaşık yüzde 20 daha parlak olacak. Bu durum ise gezegenin sıcaklığını ve atmosfer yapısını değiştirerek bitkiler için yaşanması güç koşullar oluşturacak. Takvim Kaynak Tercihleri