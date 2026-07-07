Bilim insanları hesapladı: Dünya'daki son bitki ne zaman ölecek?
Dünya üzerindeki yaşamın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni iklim modelleri gezegendeki bitki yaşamının sanılandan çok daha uzun süre devam edebileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre Dünya'daki son bitkiler yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yaşamını yitirebilir.
Güneş her geçen milyon yılda daha parlak hale gelirken bunun Dünya'daki yaşam üzerindeki uzun vadeli etkileri de merak konusu oluyor. Yeni bir araştırmada bilim insanları Dünya'daki bitki örtüsünün ne zaman tamamen yok olacağını hesapladı. Sonuçlar, gezegenimizin milyarlarca yıl daha yeşil kalabileceğine işaret ediyor.
DÜNYA'DAKİ SON BİTKİ NE ZAMAN ÖLECEK?
Dünya'nın geleceğine ilişkin yapılan yeni bir araştırma gezegendeki bitki yaşamının sona ereceği tarihe ışık tuttu. Araştırmacılar tarafından geliştirilen gelişmiş iklim simülasyonları, bitki biyosferinin yaklaşık 1,84 ila 1,87 milyar yıl daha varlığını sürdürebileceğini gösteriyor.
Araştırmada, Güneş'in zamanla giderek daha parlak hale gelmesi ve bunun Dünya'nın iklimi üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde modellendi. Bilim insanlarına göre yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra Güneş bugünkünden yaklaşık yüzde 20 daha parlak olacak. Bu durum ise gezegenin sıcaklığını ve atmosfer yapısını değiştirerek bitkiler için yaşanması güç koşullar oluşturacak.
ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR MODELLERİ KULLANILDI
Araştırmayı yürüten ekip, Dünya'nın önümüzdeki 2 milyar yıllık iklim evrimini incelemek için üç boyutlu bilgisayar modelleri kullandı. Simülasyonlarda yalnızca Güneş'in parlaklığındaki artış değil, atmosferdeki karbondioksit miktarındaki değişimler de hesaba katıldı.
İKİ FARKLI SENARYO OLUŞTURULDU
ScienceAlert'te yer alan habere göre bilim insanları çalışmada iki farklı olasılığı değerlendirdi.
İlk senaryoda atmosferdeki karbondioksit seviyesi zamanla azalıyor. Bitkiler fotosentez için ihtiyaç duydukları karbondioksiti yeterince bulamadıkları için yaklaşık 1,84 milyar yıl sonra tamamen ortadan kalkıyor.
İkinci senaryoda ise atmosferdeki karbondioksit seviyesi korunurken Dünya'nın sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Ortalama sıcaklığın yaklaşık 65 dereceye ulaşmasıyla kara bitkileri yaşamını sürdüremiyor. Bu durumda bitki yaşamının üst sınırı yaklaşık 1,87 milyar yıl olarak hesaplanıyor.
DÜNYA SU KAYBETMEYE BAŞLAYANA KADAR YAŞAM SÜREBİLİR
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların Dünya'nın bitki biyosferinin, gezegen okyanuslarının büyük ölçüde yok olmaya başlayacağı döneme kadar varlığını sürdürebileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Bu da bitki yaşamının Dünya'nın su döngüsüyle benzer bir zaman dilimine kadar devam edebileceği anlamına geliyor.
EVRİM VE TEKNOLOJİ HESAPLAMALARA DAHİL EDİLMEDİ
Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri ise simülasyonlarda bitkilerin gelecekte evrim geçirerek yeni koşullara uyum sağlaması ya da insanların geliştirebileceği ileri teknolojilerin hesaba katılmamış olması.
Bilim insanlarına göre gelecekte bitkiler daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı hale gelebilir, atmosferin üst katmanlarına uyum sağlayabilir veya farklı gök cisimlerinde yaşamlarını sürdürebilecek özellikler kazanabilir.
Bunun yanında, gelecekte geliştirilebilecek jeomühendislik yöntemleriyle Dünya'nın aşırı ısınmasının önüne geçilmesi ya da daha iddialı senaryolarda gezegenin yörüngesinin değiştirilmesi gibi fikirler de teorik olarak değerlendiriliyor. Ancak araştırmacılar, bunların şu an için tamamen varsayımsal olduğunu vurguluyor.
DÜNYA'DAKİ YAŞAM SANILANDAN ÇOK DAHA UZUN SÜREBİLİR
Araştırma, Dünya'daki yaşamın sanılandan çok daha dayanıklı olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarına göre bugün bildiğimiz biyolojik sınırlar, yaşamın gelecekte nasıl evrimleşeceğini tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle Dünya'nın, mevcut tahminlerden çok daha uzun süre yaşama ev sahipliği yapması ihtimal dahilinde görülüyor. Çalışma, Journal of Geophysical Research: Atmospheres dergisinde yayımlandı.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.