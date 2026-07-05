Şişli'deki yankesicilik olayında gerçek ortaya çıktı: "Yine serbest kaldılar" iddiası gerçeği yansıtmıyor

Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan kişileri şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti. Polisleri farkeden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında şüpheliler çaldıkları cep telefonunu yere attı.

Sosyal medyada dolaşan "Şişli'de yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan iki çocuk, yine adli kontrolle serbest!" haberlerine yalanlama geldi.

Açıklamaya göre, kolluk kuvvetlerince kovalamaca sonucu yakalandıkları belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çocuklar, ifadelerinde hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Ayrıca kesintisiz takip sonucu yakalandıkları iddiasını reddeden çocuklar, kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü.

İstanbul Şişli'de meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin yürütülen adli süreç hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, olayla ilgili yakalanan iki suça sürüklenen çocuğun çok sayıda suç kaydı bulunmasına rağmen yeniden serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların yanıltıcı olduğu ifade edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Dosya kapsamında incelenen kamera kayıtlarında yer alan kişilerin yüzlerinin net şekilde seçilemediği, kıyafetlerinin yakalanan çocukların üzerindeki kıyafetlerle farklılık gösterdiği belirtildi. Çocukların kaçarken kıyafetlerini değiştirip attıklarına ilişkin ise soruşturmanın bu aşamasında dosyada herhangi bir delilin bulunmadığı kaydedildi.

Bu nedenle, görüntülerdeki kişilerin yakalanan çocuklar olduğuna ilişkin yeterli delilin henüz oluşmadığı, kimlik tespitinin ileri teknik incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla netlik kazanacağı ifade edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Açıklamada, mevcut delil durumu, suça sürüklenen çocukların yaşları, isnat edilen suçun niteliği ile olası yaş küçüklüğü ve teşebbüs hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasının talep edildiği bildirildi.

Ayrıca adli sürecin, dosya kapsamındaki deliller, kamera görüntüleri, bilirkişi incelemesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam