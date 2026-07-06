Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı
Tokat-Turhal karayolunda, önünde seyreden tırın dorsesine çarpan ve otomobili hurdaya dönen 21 yaşındaki Mustafa Oğuzhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü
TOKAT'TA KORKUTAN KAZA
Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametinde seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E.D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.