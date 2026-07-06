Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametinde seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E.D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları IHA'dan alınmıştır.)



SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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