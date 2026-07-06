CANLI YAYIN
Geri

Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı

Tokat-Turhal karayolunda, önünde seyreden tırın dorsesine çarpan ve otomobili hurdaya dönen 21 yaşındaki Mustafa Oğuzhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı

Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

TOKAT'TA KORKUTAN KAZA

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametinde seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E.D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları IHA'dan alınmıştır.)Sürücü hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları IHA'dan alınmıştır.)

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı-3 Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı-4 Tokat'ta tıra arkadan çarpan genç sürücü kurtarılamadı-5
Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri
Şişli'deki yankesicilik olayında gerçek ortaya çıktı: "Yine serbest kaldılar" iddiası gerçeği yansıtmıyor
SONRAKİ HABER

Şişli'deki yankesicilik olayında gerçek ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler