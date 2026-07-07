Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi...
Giriş Tarihi:
Acı olay, Mersin- Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen avukat Tuğçe Şen'e (24), çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, U.D.Y'yi gözaltına aldı. Şen'in naaşı otopsi işlemlerinin ardından Erdemli ilçesi Fakılı Mahallesi'ne getirildi. Şen'in naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.
SONRAKİ HABER
Samsun 3. açık deniz yüzme yarışması
ÖNCEKİ HABER
Şişli'deki yankesicilik olayında gerçek ortaya çıktı
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam