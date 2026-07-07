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Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi...

Kaynak Gazete
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Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Acı olay, Mersin- Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen avukat Tuğçe Şen'e (24), çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Cübbesi tabutun üzerine konulan avukatın naaşı, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Cübbesi tabutun üzerine konulan avukatın naaşı, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, U.D.Y'yi gözaltına aldı. Şen'in naaşı otopsi işlemlerinin ardından Erdemli ilçesi Fakılı Mahallesi'ne getirildi. Şen'in naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

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Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti-3 Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti-4 Genç avukat yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti-5
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