Samsun Terme yüzme yarışlarında 110 sporcu kulaç attı
Karadeniz'in zorlu sularında 110 yüzücü kıyasıya bir mücadele için kulaç attı. Samsun Miliç Sahili'nde gerçekleşen 3. Terme Açık Deniz Yüzme Yarışları, 1500 ve 3000 metrelik parkurlardaki heyecan dolu anlarıyla ilçeyi uluslararası spor turizmi merkezlerinden biri yapma yolunda önemli bir adım oldu.
Samsun'un Terme ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışması, Miliç Sahili'nde 110 sporcuyu buluşturdu. AA'nın haberine göre sporcular, Karadeniz'de hazırlanan 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda derece için kulaç attı.
KARADENİZ'DE İKİ AYRI PARKURDA MÜCADELE
Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzücüler, yarış boyunca hem parkurla hem de denizin şartlarıyla mücadele etti.
Organizasyonda sporcular iki kategoride yarıştı:
- 1500 metre
- 3000 metre
Yarışlar sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi.
TERME İÇİN HEDEF SPOR TURİZMİ
Yarışma öncesinde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, organizasyonun her yıl daha profesyonel hale geldiğini söyledi.
Kul, Terme'yi spor turizminin önemli merkezlerinden biri yapmak istediklerini belirtti. Yarışmanın gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.
ORGANİZASYONA KULÜPLERDEN DESTEK
Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez, yarışmanın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek Terme Belediyesine teşekkür etti.
Organizasyona katkı sağlayan Dr. Cemal Gümüş de Terme'nin doğal güzelliklerinin sporla buluşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Organizasyona katkıları nedeniyle Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez, Dr. Cemal Gümüş ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı İskender Karadağ'a teşekkür plaketi takdim edildi.
Parkuru başarıyla tamamlayan Down sendromlu özel sporcu Cenk Keçoğlu ise özel ödülle onurlandırıldı.
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