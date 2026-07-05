Samsun Terme yüzme yarışlarında 110 sporcu kulaç attı

Samsun'un Terme ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışması, Miliç Sahili'nde 110 sporcuyu buluşturdu. AA'nın haberine göre sporcular, Karadeniz'de hazırlanan 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda derece için kulaç attı.

KARADENİZ'DE İKİ AYRI PARKURDA MÜCADELE

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzücüler, yarış boyunca hem parkurla hem de denizin şartlarıyla mücadele etti.

Organizasyonda sporcular iki kategoride yarıştı:

1500 metre

3000 metre

Yarışlar sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi.