Batman'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 32 haftalık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeği hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Eski eşi silahla ateş etti: Hamile kadının bebeği hayatını kaybetti