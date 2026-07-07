Batman'da hamile kadına silahlı saldırı! Dini nikahlı eşi kurşun yağdırdı: 32 haftalık bebeğini kaybetti
Batman'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle otomobilde seyir halindeyken eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile Y.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Siirt'e kaçtığı belirlenen şüpheli A.K.'nin aracı Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulunurken, polis ekiplerinin yakalama çalışmaları sürüyor.
Batman'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 32 haftalık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeği hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Eski eşi silahla ateş etti: Hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi.
26 yaşındaki 32 haftalık hamile Y.K. , dini nikahla birlikte yaşadığı 34 yaşındaki A.R.S. ile otomobille seyir halindeyken eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
32 HAFTALIK BEBEK KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Y.K.'nin 32 haftalık bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Y.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ŞÜPHELİNİN ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Saldırının ardından Siirt'e kaçtığı belirlenen şüpheli A.K.'nin kullandığı araç, Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Polis ekipleri, firari şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.