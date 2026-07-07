İzmir’de firari zehir tacirine MİT destekli operasyon
İzmir’de jandarma ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı. Zanlının saklandığı evde uyuşturucu üretimine yönelik düzenek ile 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT Başkanlığı unsurları, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.Ş. isimli şahsın Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Ekipler, zanlının yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. 5 Temmuz 2026'da önceden belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ş.G.Ş., sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
SAKLANDIĞI EVİ UYUŞTURUCU ÜRETİM MERKEZİNE ÇEVİRMİŞ
Zanlının kaldığı ikamette yapılan aramalarda, uyuşturucu üretimi için özel düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Evde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal edilmesine yarayan malzeme ve mekanizmalar bulundu.
Aramalarda ayrıca 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.