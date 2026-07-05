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Hatay'da otomobil bariyerlere çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da otomobil bariyerlere çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, M.E.C. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da kaza meydana geldi (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)Hatay'da kaza meydana geldi (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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