Yangın felaketi: Balıkesir Altıeylül'de alevlerle canhıraş mücadele

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını.

Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi.

Yangına çevre illerden ekipler de desteğe geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen'den bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kentte gün içinde 2 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Sarıfakılar Mahallesi'nde de devam eden bir orman yangınımız var. Şu an oradan aldığımız son bilgi henüz kontrol altına alınmış değil ama etrafı çevrelenmiş. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde kontrol altına alınacağını bekliyoruz." dedi.

Ustaoğlu, Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.