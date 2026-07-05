Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi tuvaletinde poşette bebek cesedi bulundu

Çanakkale güne kan donduran bir haberle uyandı. Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisinde sabah saatlerinde temizlik ve kontrol yapan görevliler, erkekler tuvaletinde şüpheli bir poşet fark etti. Poşeti açan ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Poşetin içinde erkek bebek cesedi bulundu.

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde henüz 15 saat önce doğan bebek cesedi bulundu. (Fotoğraflar İHA ve sosyal medyaya aittir.)

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.