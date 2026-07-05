1928'DEN BU YANA AYNI FIRINDAN AYNI KOKU YÜKSELİYOR

Muradiye'nin tarihi dokusunda yer alan İnanç Fırı, 1928 yılından bu yana aynı aile tarafından işletiliyor. İşletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Bülent Mertyürek, yaklaşık bir asırdır aynı mahallede üretim yapmanın yalnızca ticari bir faaliyet değil, kültürel bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Mübadele yıllarında el değiştiren tarihi bir ekmek fırınında üretime başlayan ailenin bugün hala aynı mekanda geleneksel tarifleri yaşatmaya devam ettiğini anlatan Mertyürek, Bursa mutfağının Osmanlı kültürü ile Balkan göçlerinin oluşturduğu eşsiz bir sentez olduğunu belirtti.

Bursa'ya ilk kez gelen birine önereceği lezzetlerin tahanlı pide, coğrafi işaretli cevizli lokum, İskender Kebabı, Cantık ve ekşi mayalı ekmeklerin olduğunu söyleyen Mertyürek, kullandıkları ham maddelerin büyük bölümünü Bursa ve çevresindeki üreticilerden temin ettiklerini dile getirdi.

İnegöl cevizi, Bursa yağı ve ununun bölgenin yerel ürünleriyle hazırlanan tariflerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Mertyürek, Lezzet Noktası uygulamasının bu köklü mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.