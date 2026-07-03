Ankara'da aile faciası! Cezaevinden izinli çıktı: Babasını bıçaklayıp canından oldu

Ankara 'da emekli polis Ali Rıza Aşık, cezaevinden izinli çıkıp kendisine bıçakla saldıran, oğlu Mehmet Berkay Aşık'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinin İlkadım Mahallesi Atayolu Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Mehmet Berkay Aşık ile babası arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ AÇTI Yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Baba Ali Rıza Aşık, kendisini savunmak için 3 el ateş ettiği oğlunu etkisiz hale getirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Mehmet Berkay Aşık hayatını kaybetti ve cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Baba Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emekli polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Emekli polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SİLAHIYLA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Olay yerinde bulunan komşu Sevda Yılmaz: "Bıçaklı saldırgan cezaevindeymiş. 10 günlüğüne izne çıkarmışlar. Babasının evine gelmiş. Sonrasında tartışma çıkmış. Balkona çıktığımızda komşumuz kanayan boynunu tuttuğunu ve iç çamaşırıyla koştuğunu gördüm. Üç el silah sesi duyduk. Oğlu önce babasını yaralamış. Adam da emekli polismiş. Oğlunu silahıyla vurarak öldürmüş. Yaralı adamın ameliyata alındığını ve durumunun ciddi olduğunu duyduk. Saldırgan çocuğun sıkıntılı biriymiş. Komşularımızla da çok muhabbetimiz yoktu. Çok iyi bir çiftti" dedi.

Silahıyla oğlunu öldürdü.

ESKİ EŞİNİN EVİNİ KURŞUNLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık'ın, 2 yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği öğrenildi. Olay günü izinli olarak dışarıda olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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