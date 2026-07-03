Türkiye’den LGBT turuna geçit yok: Organizatör AK Parti’yi hedef aldı
Takvim’in gündeme taşıdığı sapkın Atlantis kruvaziyerinin Türkiye ayağı iptal edildi. Kararın ardından CNN’e konuşan organizasyonun yöneticisi Rich Campbell, Türkiye’nin tavrını eleştirerek AK Parti’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı.
Takvim'in gündeme taşıdığı sapkın Atlantis Events organizasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
"Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan ve Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılması planlanan kruvaziyer turunun Türkiye ayağı, tepkilerin ardından rotadan çıkarılmıştı.
Programda Kuşadası ve İstanbul duraklarının yer alması, özellikle İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının bu organizasyonun tanıtımında kullanılması nedeniyle kamuoyunda infiale yol açmıştı.
TAKVİM YAZDI, TÜRKİYE ROTASI İPTAL EDİLDİ
Atlantis Events'in duyurduğu programda geminin 5 Temmuz'da Yunanistan'dan hareket etmesi, 7 Temmuz'da Kuşadası'na uğraması ve ardından İstanbul'a geçmesi planlanıyordu.
Ancak Takvim'in gündeme taşıdığı organizasyon kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve İstanbul'un tarihi mirasının böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından Kuşadası ve İstanbul durakları tur programından çıkarıldı.
İSTANBUL'UN TARİHİ MİRASI TANITIMA ALET EDİLDİ
Organizasyonun tanıtımlarında İstanbul'un tarihi noktalarının kullanılması dikkat çekmişti.
Sultanahmet, Kapalıçarşı ve kentin kültürel kimliğinin LGBT odaklı kruvaziyer programı kapsamında öne çıkarılması, kamuoyunda "ecdat mirasının böyle bir organizasyona alet edildiği" yorumlarına neden oldu.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yetkililere çağrı yapılarak Türkiye ayağının yeniden değerlendirilmesi istenmişti.
YETKİLİLERDEN NET TAVIR
Türk makamlarının, söz konusu geminin Kuşadası ve İstanbul limanlarına yanaşmasına izin vermediği belirtildi.
Aydın Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, organizasyonun "toplumun yapısı ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan davranışlarla bilinen gruplar" tarafından düzenlendiği ifade edildi.
Valilik değerlendirmesinde, söz konusu grubun bu nitelikte bir etkinlik için kenti ziyaret etmesine "kesinlikle imkân bulunmadığı" vurgulandı.
SAPKIN ORGANİZASYONUN YÖNETİCİSİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Sapkın organizasyonun Türkiye ayağının iptal edilmesinin ardından Atlantis Events Başkanı ve CEO'su Rich Campbell, CNN'e açıklamalarda bulundu.
Campbell, Türkiye'nin kararını "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek iptalin gerekçesinin organizasyonun eşcinsel bir gruba yönelik olması olduğunu öne söyledi. Türkiye'nin toplumsal hassasiyetlerini ve ahlaki değerler konusundaki tavrını hedef alan Campbell, bir ülkenin hangi turistleri kabul edip etmeyeceğine bu şekilde karar vermesinin "kaygı verici" olduğunu savundu.
AK PARTİ'Yİ DE HEDEF ALDI
Campbell açıklamasında Başkan Erdoğan ve AK Parti 'yi de hedef almaktan geri durmadı. Türkiye'de son yıllarda LGBT'ye yönelik söylemin sertleştiğini iddia eden Campbell, şirketin 36 yıllık tarihinde ilk kez "kim oldukları" gerekçesiyle bir limana kabul edilmediklerini öne sürdü.
Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve ahlaki değerler çerçevesinde aldığı kararı eleştiren Campbell, organizasyonun siyasi amaç taşımadığını öne sürdü. Campbell, yolcuların yalnızca bölgeyi gezmek, para harcamak, eğlenmek ve kültürel turlara katılmak için seyahat ettiğini savunarak tepkileri görmezden gelen bir tutum sergiledi.
TÜRKİYE YERİNE KAHİRE VE GİRİT
Atlantis Events'in, Türkiye duraklarının iptal edilmesinin ardından yeni rota belirlediği bildirildi.
Buna göre Scarlet Lady gemisinin Kuşadası ve İstanbul yerine Mısır'ın başkenti Kahire ile Yunanistan'ın Girit Adası'na uğrayacağı açıklandı.