Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Kardeşinin cesediyle 2 gün aynı evde kaldı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, 30 yaşındaki Mine Ş.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının ablası E.Ş.’nin, uyuduğunu sandığı kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.
Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. E.Ş., komşularına giderek kardeşinin uyanmadığını söyledi.
Bunun üzerine eve giden komşular, içeride ağır bir kokuyla karşılaşınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLÜMÜN 2 GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evde yaptığı detaylı incelemenin ardından Mine Ş.'nin yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Şüpheli ölüm üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
ABLASI BİLGİSİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında, Mine Ş.'nin ablası E.Ş. bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, E.Ş.'nin ölen kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.
Mine Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.