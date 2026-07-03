Heyecanla beklenen Trendyol çekiliş sonuçları nihayet netlik kazandı. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya tam 14 bin 367 kişi katılım sağladı. 29 Haziran 2026 tarihinde yapılan çekilişle beraber, Samsung akıllı telefondan gelişmiş espresso makinesine kadar değerli ikramiyeleri kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve bulundukları şehirler tek tek duyuruldu.

Ürün Talihli Türü İsim Şehir Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 GB Cep Telefonu Asil Talihli Yasin Can Doğan Kocaeli Yedek Talihli Elif Dikel Kocaeli NINJA Luxe Café Premier Espresso Makinesi Asil Talihli Rumeysa Türkan İstanbul Yedek Talihli Mehmet Akif Korkut İstanbul Nintendo Switch 64 Gb Konsol Oled Model Asil Talihli Eyüp Sipahi Ankara Yedek Talihli Feride Kerekli Denizli Huawei Freeclip Kablosuz Kulaklık Asil Talihli Selda Ulaş İstanbul Yedek Talihli Esma Emre Bolu



Bu kampanya MPİ'nin 14.05.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-90722 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 14.367 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 18.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 2.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam