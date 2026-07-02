Nevşehir'de evlilik vaadiyle 1 milyon liralık vurgun! Sahte gelin kaçarken yakalandı
Nevşehir'de yaşayan 38 yaşındaki Y.A.'yı evlilik vaadiyle kandıran gelin adayı Hayat Dolaş ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın, para ve cep telefonlarını alarak kaçtı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine başlatılan çalışmada Kayseri'de yakalanan iki şüpheli, üzerlerinde ele geçirilen altın ve paralarla birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin sarraftan altın aldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Nevşehir'de yaşayan 38 yaşındaki Y.A.'yı evlilik vaadiyle kandırarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve cep telefonu alan gelin adayı Hayat Dolaş ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
AİLENİN GÜVENİNİ KAZANDILAR
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen Sümeyra Çelik Alhazaa ile Hayat Dolaş, burada Y.A. ile tanıştı.
Daha sonra Y.A.'nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı. Bir süre sonra evlilik hazırlıklarına başlayan Y.A., şüphelilerle birlikte sarrafa giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takı satın aldı.
ALTIN, PARA VE TELEFONLARI ALIP KAÇTILAR
Şüpheliler, düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit para, çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını aldı.
Ardından Nevşehir'den ayrılarak Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkan iki kadın ortadan kayboldu.
KAYSERİ'DE YAKALANDILAR
Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları belirlendi.
Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonda şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hayat Dolaş ile Sümeyra Çelik Alhazaa, Nevşehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ALTIN ALDIKLARI ANLAR KAMERADA
Soruşturma kapsamında şüphelilerin sarraftan altın aldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, Hayat Dolaş'ın bilezik denediği anlar da yer aldı.