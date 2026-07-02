Nevşehir'de evlilik vaadiyle 1 milyon liralık vurgun! Sahte gelin kaçarken yakalandı

Nevşehir'de yaşayan 38 yaşındaki Y.A.'yı evlilik vaadiyle kandırarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve cep telefonu alan gelin adayı Hayat Dolaş ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AİLENİN GÜVENİNİ KAZANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen Sümeyra Çelik Alhazaa ile Hayat Dolaş, burada Y.A. ile tanıştı.

Daha sonra Y.A.'nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı. Bir süre sonra evlilik hazırlıklarına başlayan Y.A., şüphelilerle birlikte sarrafa giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takı satın aldı.