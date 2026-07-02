İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı.
MISIR ÇARŞISI'NDA YANGIN ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam