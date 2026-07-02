İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı.

MISIR ÇARŞISI'NDA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda çıkan yangın söndürüldü