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İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.

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İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı.

MISIR ÇARŞISI'NDA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı bir baharatçıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Video Oynatma İkonu Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te yangın çıktı (Haberde yer alan görsel DHA'dan alınmıştır.)Fatih'te yangın çıktı (Haberde yer alan görsel DHA'dan alınmıştır.)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi-3 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi-4 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Mısır Çarşısı'nda alevler yükseldi-5
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