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Trendyol DSM Grup çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Karcher, Nespresso ve Shark kazanan asil ve yedek talihliler tam listesi

Dsm Grup Danışmanlık (Trendyol) tarafından düzenlenen, 8 bin 219 kişinin katıldığı büyük ödüllü çekilişin sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucunda Karcher robot süpürge, Nespresso kahve makinesi, Instax fotoğraf makinesi ve Shark saç şekillendirici kazanan asil talihlilerin en geç 18 Temmuz 2026’ya, yedek talihlilerin ise 2 Ağustos 2026’ya kadar kimlik fotokopileri ile şahsen başvurmaları gerekiyor.

Giriş Tarihi:
Trendyol DSM Grup çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Karcher, Nespresso ve Shark kazanan asil ve yedek talihliler tam listesi

Trendyol çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Toplamda 8 bin 219 geçerli katılımın sağlandığı çekiliş, 29 Haziran 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilerek şanslı isimler belirlendi. Kampanya kapsamında Karcher robot süpürgeden Nespresso kahve makinesine kadar teknoloji harikası pek çok ürün sahibini buldu.

KARCHER RCV 5 ROBOT SÜPÜRGE TALİHLİLERİ

ÜrünTalihli TürüAd SoyadŞehir
Karcher RCV 5 ROBOT SÜPÜRGEAsil TalihlisiAhmet KılıçGaziantep
Karcher RCV 5 ROBOT SÜPÜRGEYedek TalihlisiSevinç Yalçınİstanbul

NESPRESSO F121 LATTISSIMA ONE SÜT ÇÖZÜMLÜ KAHVE MAKİNESİ KAZANANLAR

ÜrünTalihli TürüİsimŞehir
Nespresso F121 Lattissima One Süt Çözümlü Kahve MakinesiAsil TalihlisiEda Gül TutucuoğluKastamonu
Nespresso F121 Lattissima One Süt Çözümlü Kahve MakinesiYedek TalihlisiBusenur Evranİstanbul

INSTAX MINI EVO FOTOĞRAF MAKİNESİ TALİHLİLERİ

ÜrünTalihli TürüİsimŞehir
Instax Mini Evo Fotoğraf MakinesiAsil TalihlisiElvin YalıSakarya
Instax Mini Evo Fotoğraf MakinesiYedek TalihlisiSevgi SalmanSakarya

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ TALİHLİLERİ

ÜrünTalihli TürüİsimŞehir
Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme SistemiAsil TalihlisiMerve ÖnAfyonkarahisar
Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme SistemiYedek TalihlisiSinem Gökçeİstanbul


Bu kampanya MPİ'nin 14.05.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-90719 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.219 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 18.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 2.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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