Trendyol DSM Grup çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Karcher, Nespresso ve Shark kazanan asil ve yedek talihliler tam listesi

Trendyol çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Toplamda 8 bin 219 geçerli katılımın sağlandığı çekiliş, 29 Haziran 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilerek şanslı isimler belirlendi. Kampanya kapsamında Karcher robot süpürgeden Nespresso kahve makinesine kadar teknoloji harikası pek çok ürün sahibini buldu.

KARCHER RCV 5 ROBOT SÜPÜRGE TALİHLİLERİ

Ürün Talihli Türü Ad Soyad Şehir Karcher RCV 5 ROBOT SÜPÜRGE Asil Talihlisi Ahmet Kılıç Gaziantep Karcher RCV 5 ROBOT SÜPÜRGE Yedek Talihlisi Sevinç Yalçın İstanbul

NESPRESSO F121 LATTISSIMA ONE SÜT ÇÖZÜMLÜ KAHVE MAKİNESİ KAZANANLAR

Ürün Talihli Türü İsim Şehir Nespresso F121 Lattissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi Asil Talihlisi Eda Gül Tutucuoğlu Kastamonu Nespresso F121 Lattissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi Yedek Talihlisi Busenur Evran İstanbul

INSTAX MINI EVO FOTOĞRAF MAKİNESİ TALİHLİLERİ

Ürün Talihli Türü İsim Şehir Instax Mini Evo Fotoğraf Makinesi Asil Talihlisi Elvin Yalı Sakarya Instax Mini Evo Fotoğraf Makinesi Yedek Talihlisi Sevgi Salman Sakarya

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ TALİHLİLERİ

Ürün Talihli Türü İsim Şehir Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi Asil Talihlisi Merve Ön Afyonkarahisar Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi Yedek Talihlisi Sinem Gökçe İstanbul



Bu kampanya MPİ'nin 14.05.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-90719 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.219 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 18.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 2.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam