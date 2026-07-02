Yürürken farkında olmadan aynı yöne mi gidiyoruz? Araştırmada çarpıcı sonuç
Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız en basit eylemlerden biri olan yürüyüş aslında düşündüğümüzden çok daha sistematik bir eğilimi barındırıyor. Yeni bir araştırma insanların kalabalıkta ya da tek başına fark etmeksizin doğal olarak sola yani saat yönünün tersine yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu davranış yaşa, cinsiyete veya el tercihlerine bağlı olmayan insan hareketinin temel bir parçası olabilir.
Navarra Üniversitesi araştırmacıları insanların yürürken farkında olmadan sola, yani saat yönünün tersine doğru yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu davranış sadece kalabalık ortamlarda değil kişi tek başınayken bile gözlemleniyor.
İNSANLAR YÜRÜRKEN SİSTEMATİK BİÇİMDE SOLA KAYMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR
"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre insanlar yürürken sistematik biçimde sola kayma eğilimi gösteriyor. Bu eğilim; yaş, cinsiyet, el tercihi ya da ortamın kalabalıklığı gibi faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyor.
Araştırmacılar, İspanya ve Japonya'da yüzlerce kişinin hareketlerini kamera ve drone görüntüleriyle takip etti. Sonuçlar oldukça tutarlıydı: insanlar çoğunlukla saat yönünün tersine doğru hareket ediyordu.
YALNIZKEN BİLE AYNI DAVRANIŞ
Çalışmanın en dikkat çekici kısmı, 200'den fazla kişinin tamamen yalnız yürüdüğü deneylerde de aynı eğilimin görülmesi oldu. Bu durum davranışın sosyal öğrenmeden ziyade içgüdüsel olabileceğini düşündürüyor.
ÇOCUKLARDA DAHA GÜÇLÜ EĞİLİM
NY Post'ta yer alan habere göre araştırmada okul öncesi çocuklar ve ilkokul öğrencilerinde de gözlem yapıldı. Küçük yaş gruplarında sola yönelme eğilimi yetişkinlere kıyasla daha güçlüydü. Bu da davranışın sonradan öğrenilmekten çok erken yaşta ortaya çıktığını destekliyor.
İlginç bir diğer bulgu ise beklentiyle gerçek davranış arasındaki fark oldu. Katılımcıların çoğu, insanların sağa doğru yürüyeceğini tahmin etti. Ancak gözlemler bunun tersini gösterdi.
NEDEN SOLA YÖNELİYORUZ?
Bilim insanları bu eğilimin kesin nedenini henüz açıklayamıyor. Beyin yapısı veya biyolojik bir yönelim olabileceği düşünülüyor. Benzer davranışların bazı hayvan türlerinde de görülmesi, bunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor.
ŞEHİR TASARIMINA ETKİSİ OLABİLİR
Araştırmaya göre bu eğilim, şehir planlamasında da önemli olabilir. Stadyumlar, havaalanları, müzeler ve alışveriş merkezleri gibi alanların insanların doğal hareket yönü dikkate alınarak tasarlanması, kalabalık akışını daha düzenli ve rahat hale getirebilir.
Çalışma, insanların yürüyüş davranışlarının sanılandan daha "yönlü" ve içgüdüsel olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre bu küçük gibi görünen eğilim, kalabalık davranışını anlamada yeni bir bakış açısı sunabilir.