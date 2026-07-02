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Yürürken farkında olmadan aynı yöne mi gidiyoruz? Araştırmada çarpıcı sonuç

Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız en basit eylemlerden biri olan yürüyüş aslında düşündüğümüzden çok daha sistematik bir eğilimi barındırıyor. Yeni bir araştırma insanların kalabalıkta ya da tek başına fark etmeksizin doğal olarak sola yani saat yönünün tersine yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu davranış yaşa, cinsiyete veya el tercihlerine bağlı olmayan insan hareketinin temel bir parçası olabilir.

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Yürürken farkında olmadan aynı yöne mi gidiyoruz? Araştırmada çarpıcı sonuç

Navarra Üniversitesi araştırmacıları insanların yürürken farkında olmadan sola, yani saat yönünün tersine doğru yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu davranış sadece kalabalık ortamlarda değil kişi tek başınayken bile gözlemleniyor.

Yeni araştırma insanların yürürken farkında olmadan sola yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. (Fotoğraf:AA)Yeni araştırma insanların yürürken farkında olmadan sola yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. (Fotoğraf:AA)

İNSANLAR YÜRÜRKEN SİSTEMATİK BİÇİMDE SOLA KAYMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre insanlar yürürken sistematik biçimde sola kayma eğilimi gösteriyor. Bu eğilim; yaş, cinsiyet, el tercihi ya da ortamın kalabalıklığı gibi faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, İspanya ve Japonya'da yüzlerce kişinin hareketlerini kamera ve drone görüntüleriyle takip etti. Sonuçlar oldukça tutarlıydı: insanlar çoğunlukla saat yönünün tersine doğru hareket ediyordu.

Araştırmacılar, bu eğilimin beyin veya biyolojik faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.(Fotoğraf: Nature Communications)Araştırmacılar, bu eğilimin beyin veya biyolojik faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.(Fotoğraf: Nature Communications)

YALNIZKEN BİLE AYNI DAVRANIŞ

Çalışmanın en dikkat çekici kısmı, 200'den fazla kişinin tamamen yalnız yürüdüğü deneylerde de aynı eğilimin görülmesi oldu. Bu durum davranışın sosyal öğrenmeden ziyade içgüdüsel olabileceğini düşündürüyor.

Bu eğilim, kalabalık ortamlarda olduğu kadar yalnız yürüyüşlerde de gözlemlendi. (Fotoğraf:AA)Bu eğilim, kalabalık ortamlarda olduğu kadar yalnız yürüyüşlerde de gözlemlendi. (Fotoğraf:AA)

ÇOCUKLARDA DAHA GÜÇLÜ EĞİLİM

NY Post'ta yer alan habere göre araştırmada okul öncesi çocuklar ve ilkokul öğrencilerinde de gözlem yapıldı. Küçük yaş gruplarında sola yönelme eğilimi yetişkinlere kıyasla daha güçlüydü. Bu da davranışın sonradan öğrenilmekten çok erken yaşta ortaya çıktığını destekliyor.

Araştırmaya göre bu davranış yaş, cinsiyet ve el tercihi gibi faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. (Fotoğraf:AA)Araştırmaya göre bu davranış yaş, cinsiyet ve el tercihi gibi faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. (Fotoğraf:AA)

İlginç bir diğer bulgu ise beklentiyle gerçek davranış arasındaki fark oldu. Katılımcıların çoğu, insanların sağa doğru yürüyeceğini tahmin etti. Ancak gözlemler bunun tersini gösterdi.

NEDEN SOLA YÖNELİYORUZ?

Bilim insanları bu eğilimin kesin nedenini henüz açıklayamıyor. Beyin yapısı veya biyolojik bir yönelim olabileceği düşünülüyor. Benzer davranışların bazı hayvan türlerinde de görülmesi, bunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor.

İspanya ve Japonya’da yapılan gözlemler, saat yönünün tersine hareketin yaygın olduğunu gösterdi. (Fotoğraf:AA)İspanya ve Japonya’da yapılan gözlemler, saat yönünün tersine hareketin yaygın olduğunu gösterdi. (Fotoğraf:AA)

ŞEHİR TASARIMINA ETKİSİ OLABİLİR

Araştırmaya göre bu eğilim, şehir planlamasında da önemli olabilir. Stadyumlar, havaalanları, müzeler ve alışveriş merkezleri gibi alanların insanların doğal hareket yönü dikkate alınarak tasarlanması, kalabalık akışını daha düzenli ve rahat hale getirebilir.

Çalışma, insanların yürüyüş davranışlarının sanılandan daha "yönlü" ve içgüdüsel olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre bu küçük gibi görünen eğilim, kalabalık davranışını anlamada yeni bir bakış açısı sunabilir.

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