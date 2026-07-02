Yürürken farkında olmadan aynı yöne mi gidiyoruz? Araştırmada çarpıcı sonuç

Navarra Üniversitesi araştırmacıları insanların yürürken farkında olmadan sola, yani saat yönünün tersine doğru yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu davranış sadece kalabalık ortamlarda değil kişi tek başınayken bile gözlemleniyor.

Yeni araştırma insanların yürürken farkında olmadan sola yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. (Fotoğraf:AA)

İNSANLAR YÜRÜRKEN SİSTEMATİK BİÇİMDE SOLA KAYMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre insanlar yürürken sistematik biçimde sola kayma eğilimi gösteriyor. Bu eğilim; yaş, cinsiyet, el tercihi ya da ortamın kalabalıklığı gibi faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, İspanya ve Japonya'da yüzlerce kişinin hareketlerini kamera ve drone görüntüleriyle takip etti. Sonuçlar oldukça tutarlıydı: insanlar çoğunlukla saat yönünün tersine doğru hareket ediyordu.