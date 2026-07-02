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Motosiklet gezisinde kayaya çarpan Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arkadaşıyla çıktığı motosiklet gezisinde kayaya çarpan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can, hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Motosiklet gezisinde kayaya çarpan Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen motosiklet kazasında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti.

PROFESÖR KAYAYA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte motosikletleriyle geziye çıkan Prof. Dr. Mustafa Can, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken kullandığı motosikletin kayaya çarpması sonucu yola savruldu.

Konya'da meydana gelen motosiklet kazasında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)Konya'da meydana gelen motosiklet kazasında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Can için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Mustafa Can, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Prof. Dr. Mustafa Can (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Prof. Dr. Mustafa Can (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Can'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Motosiklet gezisinde kayaya çarpan Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti-2 Motosiklet gezisinde kayaya çarpan Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti-3 Motosiklet gezisinde kayaya çarpan Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti-4

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