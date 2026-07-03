Şehit Gülşah Güler'in adı 10 yaşındaki yeğeninde yaşıyor: "Halam gibi polis olacağım"

Gülşah Güler

POLİS OLACAĞIM

Halasının şehadetinden beş ay sonra dünyaya gelen ve adını ondan alan Gülşah, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, halasının üniformasını bir gün kendisinin giyeceğini ifade etti. Ailesiyle birlikte sık sık Hatay'daki şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Gülşah, halasının mezarındaki fotoğrafını öptüğünü ve içinden ona sevgisini dile getirdiğini söyledi. Halasını sık sık rüyalarında gördüğünü de anlatan küçük Gülşah, bazen sabahları kendisini halasının uyandırdığını hissettiğini belirtti.

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre; Marmaris'te yaşayan ve 4'üncü sınıfa geçen Gülşah, halasının anısını yaşatmak için binalar, sokaklar ve araçların yer aldığı, "Gül York" adını verdiği özel bir resim hazırladığını, ilk fırsatta bu çalışmasını halasının kabrine bırakmak istediğini söyledi.