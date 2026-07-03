Şehit Gülşah Güler'in adı 10 yaşındaki yeğeninde yaşıyor: "Halam gibi polis olacağım"
15 Temmuz şehidi Özel Harekât Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’ni adını taşıyan 10 yaşındaki yeğeni Gülşah, “Ben de halam gibi polis olacağım. Onun üniformasını giyip emanetini yaşatacağım” dedi.
15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda 43 kahraman arkadaşıyla birlikte şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adını taşıyan 10 yaşındaki yeğeni Gülşah, hiç tanıma fırsatı bulamadığı halasının izinden gitmek istediğini söyledi.
POLİS OLACAĞIM
Halasının şehadetinden beş ay sonra dünyaya gelen ve adını ondan alan Gülşah, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, halasının üniformasını bir gün kendisinin giyeceğini ifade etti. Ailesiyle birlikte sık sık Hatay'daki şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Gülşah, halasının mezarındaki fotoğrafını öptüğünü ve içinden ona sevgisini dile getirdiğini söyledi. Halasını sık sık rüyalarında gördüğünü de anlatan küçük Gülşah, bazen sabahları kendisini halasının uyandırdığını hissettiğini belirtti.
Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre; Marmaris'te yaşayan ve 4'üncü sınıfa geçen Gülşah, halasının anısını yaşatmak için binalar, sokaklar ve araçların yer aldığı, "Gül York" adını verdiği özel bir resim hazırladığını, ilk fırsatta bu çalışmasını halasının kabrine bırakmak istediğini söyledi.
HALASININ HATIRASI
Şehit Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler ise kız kardeşinin şehit olduğunda eşinin dört aylık hamile olduğunu, doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenmenin Gülşah Güler'e nasip olmadığını anlattı. Şehadetinden bir hafta sonra kız çocukları olacağını öğrendiklerini belirten Güler, isim konusunda hiç tereddüt etmediklerini ifade ederek, "O, Gülşah'ın adıyla dünyaya geldi. Herkes kızımda halasını görüyor" dedi.
Kızının doktor olması yönündeki önerileri kabul etmediğini belirten Güler, "O, 'Ben halam gibi polis olacağım' diyor. Biz de o üniformayı giyeceği günü umutla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.