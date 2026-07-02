Mağarada bulunan ceset 10 yıllık kaybı aydınlattı: Acılı evlat annesi için adalet istedi
Diyarbakır’da bir mağarada bulunan cesedin, 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl’e ait olduğunun belirlenmesine ilişkin davada 3’üncü duruşma görüldü. Tanık olarak dinlenen Bingöl’ün oğlu U.B., “Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.
Diyarbakır'da 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlenen cesetle ilgili davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Bingöl'ün oğlu U.B., annesinin kaybolduğu dönemde 6 yaşında olduğunu belirterek, "Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken kayboldu. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINDAKİ CESET GÜLİZAR BİNGÖL ÇIKTI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaları yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
İnceleme kapsamında, 2015 yılında Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.
Olay yeri ve mezardan alınan kemik örnekleri, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışması sonucu cesedin, 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.
1,5 AYDA 1027 TELEFON GÖRÜŞMESİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarında, Gülizar Bingöl'ün kaybolmadan önce akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişim kurduğu tespit edildi. İncelemelerde, Bingöl ile Biroğlu arasında yaklaşık 1,5 aylık sürede 1027 kez telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi.
Kayıp bilgisinin ardından ise Biroğlu'nun Gülizar Bingöl'ü aramadığı kaydedildi. Dosyadaki DNA incelemelerinde, olay yerinden elde edilen örnekler ile Mehmet Biroğlu'ndan alınan örneklerin eşleştiği belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Biroğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TELEFONU CESEDİN BULUNDUĞU BÖLGEDE SİNYAL VERDİ
Bilirkişi heyetince hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporunda da dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre, Mehmet Biroğlu'nun telefonu 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016 tarihlerinde farklı saatlerde Gülizar Bingöl'ün cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresinde sinyal verdi.
Raporda, Biroğlu'na ait hattın 19 Ocak 2015'te de aynı bölgeden baz verdiği kaydedildi. Ayrıca Gülizar Bingöl'ün kaybolduğu süreçte şüphelinin telefonunun 29 Temmuz 2015'te Elazığ'ın Maden ilçesi civarında sinyal verdikten sonra kapandığı, 31 Temmuz 2015'te İzmir'de yeniden açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığı belirtildi. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.
"DAHA DÜN 18 YAŞIMA GİRDİM"
Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Biroğlu katıldı. Tutuksuz yargılanan Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. ise duruşmaya gelmedi.
Mahkemede tanık olarak dinlenen Gülizar Bingöl'ün oğlu U.B., annesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatarak, "Daha önce Diyarbakır'da soruşturma aşamasında ifade vermiştim. Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken öldü. Durduk yere kayboldu. Bizi sever, sayardı. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. O zamandan beri annemi hiç görmedim. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Biroğlu savunmasında, "Bu davayla hiçbir ilgim yok. Gülizar'ın bana bir zararı yoktu. Aramızda herhangi bir düşmanlık da bulunmuyordu. Neden böyle bir şey yapayım?" dedi.
Dosyada Mehmet Biroğlu ile Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. sanık olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile hapis cezası talep ediliyor. H.B. hakkında ayrıca "kötü muamele" suçlaması da bulunuyor.
TUTUKLULUK DEVAM ETTİ, DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık H.B. hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de sürmesine hükmedildi.
Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 27 Ağustos'a erteledi.