Mağarada bulunan ceset 10 yıllık kaybı aydınlattı: Acılı evlat annesi için adalet istedi

Raporda, Biroğlu'na ait hattın 19 Ocak 2015'te de aynı bölgeden baz verdiği kaydedildi. Ayrıca Gülizar Bingöl'ün kaybolduğu süreçte şüphelinin telefonunun 29 Temmuz 2015'te Elazığ'ın Maden ilçesi civarında sinyal verdikten sonra kapandığı, 31 Temmuz 2015'te İzmir'de yeniden açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığı belirtildi. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.

Bilirkişi heyetince hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporunda da dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre, Mehmet Biroğlu'nun telefonu 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016 tarihlerinde farklı saatlerde Gülizar Bingöl'ün cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresinde sinyal verdi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Gülizar Bingöl'ün oğlu U.B., annesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatarak, "Daha önce Diyarbakır'da soruşturma aşamasında ifade vermiştim. Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken öldü. Durduk yere kayboldu. Bizi sever, sayardı. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. O zamandan beri annemi hiç görmedim. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Biroğlu savunmasında, "Bu davayla hiçbir ilgim yok. Gülizar'ın bana bir zararı yoktu. Aramızda herhangi bir düşmanlık da bulunmuyordu. Neden böyle bir şey yapayım?" dedi.

Dosyada Mehmet Biroğlu ile Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. sanık olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile hapis cezası talep ediliyor. H.B. hakkında ayrıca "kötü muamele" suçlaması da bulunuyor.