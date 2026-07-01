4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Emniyete götürülen şüphelilerden Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullandı. Ş.T. ise ifadesinde, "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ile "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam