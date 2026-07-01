Sakarya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Kent 9 gün sanatla şenlenecek

Bakan Ersoy, festivalin Sakarya'nın kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi birikimini de ön plana çıkaracağını belirterek, 45'ten fazla Lezzet Noktası seçkisi sayesinde kente özgü lezzetlerin daha geniş kitlelerle buluşacağını kaydetti. Ersoy, Sakarya'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı olarak kültür turizmine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Etkinlikler konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi programlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılacak.

Festival programında konserlerin yanı sıra Türk Halk Müziği Konserleri, Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Konseri, Piyano Resitali, Sakarya Müzik Kültürü Söyleşisi ve Sakarya Türküleri Konseri ile "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.

Millet Bahçesi’nde Haluk Levent, Demet Akalın ve Sefo gibi birçok sanatçı sahne alacak.

Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan köklü bir gastronomi mirasına sahip Sakarya'da; coğrafi işaretli ıslama köfte ve Adapazarı kabak tatlısının yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve yöreye özgü birçok tat festival boyunca gastronomi tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran ile Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl'ın yanı sıra, Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün de konuklar arasında yer alacak.

Sakarya, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca doğal ve kültürel zenginlikleriyle değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan 45'ten fazla Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Sakarya'nın zengin mutfak kültürünü ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

Festival kapsamında tiyatro oyunları, söyleşiler ve klasik müzik konserleri de yer alacak.

Sakarya’nın yöresel lezzetleri 45’ten fazla “Lezzet Noktası” ile ziyaretçilere sunulacak.

SERGİLERDEN ÇOCUK KÖYÜ'NE YÜZLERCE ETKİNLİK

Festival kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Sakarya" ve "Hiç'ten Gelenler", Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Gümrükönü Meydanı'nda ise "Sakarya'nın Tarihi Yüzü" sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras tanıtımları, edebiyat söyleşileri ve kültürel miras programları da festival boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Festival etkinlikleri arasında "FotoMaraton Sakarya" ve "FotoMaraton Çocuk'un yanı sıra Aziz Duran Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü" de yer alacak. Çocuklara yönelik atölyeler, yaratıcı etkinlikler, dijital deneyim alanları ve geleneksel oyunlarla festival coşkusu her yaş grubuna ulaşacak.

Çocuk Köyü ve atölyelerle festival her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Sakarya Kültür Yolu Festivali, 4-12 Temmuz tarihleri arasında konser, tiyatro, söyleşi, sergi, atölye, gastronomi ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylara Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi ile @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden ulaşılabilecek.

Haberde kullanılan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam