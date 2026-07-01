Hapisten yırtmak için hamilelik serisi: 127 yıl cezası bulunan firari yine gebe çıktı!
İstanbul Beyoğlu’nda Özel Harekat destekli operasyonla yakalanan, 157 hırsızlık kaydı ve 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Elif Ş. (32) adliyeye sevk edildi. Yakalanmamak için siyah peçe takan ve akrabasının evine yeni bağlatılan internet aboneliği sayesinde izi sürülen kadının, daha önce 7'nci çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle cezalarının ertelendiği, şu anda ise 8’inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu belirlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan, 157 hırsızlık kaydı ve 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Elif Ş. (32) yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
AKRABASININ İNTERNET ABONELİĞİ YAKALATTI
Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Akrabaları üzerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
HAMİLELİK NEDENİYLE CEZASI ERTELENDİ, 8'İNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yapılan incelemede, yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.
YAKALANMAMAK İÇİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.
Hırsızlık sırasında yüzünü peçe ile gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi.
Elif Ş. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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