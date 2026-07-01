Hapisten yırtmak için hamilelik serisi: 127 yıl cezası bulunan firari yine gebe çıktı!

İstanbul'da hakkındaki hapis cezası nedeniyle aranan kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Daha önce 7 çocuk doğuran ve bu nedenle cezası ertelenen kadın hırsızın yine 3 aylık hamile olduğu belirlendi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

AKRABASININ İNTERNET ABONELİĞİ YAKALATTI

Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Akrabaları üzerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.