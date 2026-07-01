Küçükçekmece'de kasklı pusu: 1 ağır yaralı!

"YÜZÜ BEMBEYAZ OLMUŞTU"

Olay sırasında silah sesleri duyan bir mahalle sakini şu ifadeleri kullandı:

"Sabah oğlum gidecekti, tekrar yatmaya döndüm. O ara eşimle silah sesleri duyduk. Cama doğru yöneldik. Vurulan beyefendi motosikletin üzerindeydi, yan yatmış şekildeydi. O sırada saldırgan sıkmaya devam etti. Şurada bir yerde pusu kurmuş. Böyle geldiği zaman sıka sıka bu şekilde buraya kadar geliyor. Burada adam da yere yığıldı. Biz hep beraber dışarı çıktık, ondan sonra müdahale ettik. 5-6 el silah sesi duyduk. Pansuman falan yapıldı. Dışarı çıktık, tampon yapıldı. Komşumun eşi işte bez istedi, ben de havlu verdim. Tampon yapıldı havluyla ambulans gelene kadar. Sağ omzundan vuruldu, bir de arka bacaklarından vurulmuş. Bilinci artık gidiyordu. Yüzü falan bembeyaz olmuştu. Kızım duymuş, polis, ambulans, yardım edin diye bağırmış"