Gaziantep'te kardeşine 60 kurşun sıkan Ahmet Karakurt'un anne babasına işkence yaptığı ortaya çıktı

Gaziantep Oğuzeli'ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aile yakınları, kanlı pusunun arkasında iddia edildiği gibi basit bir tartışmanın değil, yaşlı anne babaya yapılan işkence ve sonrasında alınan darp raporunun yattığını anlattı.

Gaziantep Oğuzeli'ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre kardeşi Doğan Karakurt (41) ile telefonda tartışan Ahmet Karakurt (56), oğulları Muhammed Ali Karakurt, Enes Karakurt, yeğenleri Abdullah Karakurt ile Mesut Karakurt'u yanına alarak evden çıktı. Doğan Karakurt'un bulunduğu Tınazdere Mahallesi'ndeki eve giden şüphelilerden Ahmet ve beraberindekiler evin damına çıkarak kalaşnikof, av tüfeği ve tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Doğan Karakurt ile yeğenleri Hakan Alpaslan (24) ve Vahap Alpaslan (20) hayatını kaybetti.