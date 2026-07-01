Gaziantep'te kardeşine 60 kurşun sıkan Ahmet Karakurt'un anne babasına işkence yaptığı ortaya çıktı
Gaziantep’te kardeşine 60 kurşun sıkarak öldüren Ahmet Karakurt’un anne babasına da işkence yaptığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan detaylar kan dondurdu.
Gaziantep Oğuzeli'ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aile yakınları, kanlı pusunun arkasında iddia edildiği gibi basit bir tartışmanın değil, yaşlı anne babaya yapılan işkence ve sonrasında alınan darp raporunun yattığını anlattı.
3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre kardeşi Doğan Karakurt (41) ile telefonda tartışan Ahmet Karakurt (56), oğulları Muhammed Ali Karakurt, Enes Karakurt, yeğenleri Abdullah Karakurt ile Mesut Karakurt'u yanına alarak evden çıktı. Doğan Karakurt'un bulunduğu Tınazdere Mahallesi'ndeki eve giden şüphelilerden Ahmet ve beraberindekiler evin damına çıkarak kalaşnikof, av tüfeği ve tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Doğan Karakurt ile yeğenleri Hakan Alpaslan (24) ve Vahap Alpaslan (20) hayatını kaybetti.
DARP, İŞKENCE VE TEHDİT!
Doğan Karakurt'un eşi Fatma Karakurt yaşananın sadece bir tartışmadan ibaret olmadığını söyledi. Eşi Doğan Karakurt'un olaydan yaklaşık 17 gün önce anne ve babasını, kardeşi Ahmet Karakurt'un yanından aldığını anlatan Fatma Karakurt, "Kayınbabamı dövmüşler. Tüm parasını yiyip, evden atmışlar, eşyalarının bir kısmını da yakmışlar. Üç gün boyunca işkence gördüğünü öğrendik. Eşim rapor aldı ve Ahmet Karakurt'dan şikayetçi oldu. Ahmet eşime 'Senin kanın bana helaldir, seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu" dedi.
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