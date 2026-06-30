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Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Migros Doğadan kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. 53 bin 553 katılımın gerçekleştiği kampanyada iPad 11-inch Wi-Fi 128 GB, Smeg KLF03.EU 1.7 LT kettle, Philips AC0951/13 PureProtect mini 900 serisi akıllı hava temizleyici ve Xiaomi Portable blender EU taşınabilir şarjlı blender kazanan talihliler belli oldu.

Giriş Tarihi:
Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
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  • Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı ve kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
  • iPad 11-inch Wi-Fi 128GB asil talihlileri arasında Sacıde Sakar, Erhan Elmas, Onur Intızamoglu, Melıh Adıyaman ve Gülcan Utku yer aldı.
  • Smeg Kettle 1.7 LT asil talihlileri arasında Sule Demırcı, Okan Dogancan, Müfıt Sancar, Ayse Dıker ve diğerleri bulunuyor.
  • Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 serisi akıllı hava temizleyici asil talihlileri arasında Erhan Ertan, Nılsu Sevım, Ozan Uzunoglu ve diğerleri yer aldı.
  • Xiaomi Portable Blender EU taşınabilir şarjlı blender asil talihlileri arasında Hüseyın Özçelık, Müge Uçkun, Elıf Demırcı ve diğerleri bulunuyor.
Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPad 11-inch Wi-Fi 128 GB, Smeg KLF03.EU 1.7 LT kettle, Philips AC0951/13 PureProtect mini 900 serisi akıllı hava temizleyici ve Xiaomi Portable blender EU taşınabilir şarjlı blender kazanan asil ve yedek talihliler...

iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Asil Talihlileri:
ÜrünTalihlilerŞehir
iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GBSacıde Sakar, Erhan ElmasSakarya
Onur Intızamoglu, Melıh Adıyaman, Gülcan UtkuŞanlıurfa


Smeg Kettle 1.7 LT /SMEG KLF03.EU Asil Talihlileri:
ÜrünAsil TalihlilerŞehir
Smeg Kettle 1.7 LT / SMEG KLF03.EUSule Demırcı
Okan Dogancan
Müfıt SancarBalıkesir
Ayse Dıker
Yavuz Nurı Zeytıncı
Gızem Öztürk
Nazan Bozkurt
Aslı Özlem AdalıEskişehir
Nermın Yılmaz Soyubek
Cevat Metın


Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici – 65 m² Asil Talihlileri:
ÜrünModelKapsam AlanıAsil TalihlilerŞehir
PhilipsAC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici65 m²Erhan Ertan
Nılsu Sevım
Ozan Uzunoglu
Yasın Selım
Dılara Abırı
Mete Atabay
Saadet Karava
Ümıt Kösedagıİstanbul
Elıf Kılıç
Yagmur Çokugurluel


Xiaomi Portable Blender EU Taşınabilir Şarjlı Blender Asil Talihlileri:
Asil Talihliler
Hüseyın Özçelık
Müge Uçkun
Elıf Demırcı
Menekse Ilter
Ilknur Koç
Muhammet Ince
Eser Kaptan
Yasemın Çelık
Gülten Atala
Ayhan Özdemır
Gülsüm Oturgan Güney
Tarhan Selen
Rumeysa Atas / İstanbul
Mutlu Aydemır
Hanıfe Göbek
Fatma Calıs
Sevdıye Kurtuldu
Nursu Karaçoban
Rıfat Karakas
Tahsın Isaoglu

iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Yedek Talihlileri:
ÜrünÖzellikTalihliler
iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GBYedek Talihlileri1-) Umut Ekıcı
2-) Nılgün Demır
3-) Yasemın Arısoy
4-) Kenan Solmaz / İstanbul
5-) Umıt Alkan

Smeg Kettle 1.7 LT /SMEG KLF03.EU Yedek Talihlileri:
Kazanan Sırasıİsim
1Emıne Sentürk
2Gül Karakoyunlu
3Selın Ates
4Feyza Bıroglu
5Selma Karagözlü
6Elçın Duman
7Kezban Kamıs
8Esra Sırman
9Haldun Hıdır
10Serap Bagır Tantekın

Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici – 65 m² Yedek Talihlileri:
Kazanan NoİsimŞehir
1Elçın Duygu Ekmen
2Mürüvvet IsıkMersin
3Çagla Othan
4Emel Kaya
5Elıf Kılıç Kan
6Bünyamın Erkoyuncu
7Batuhan Yagcı
8Zeren Özkurt
9Ercan Ebcın
10Kadır Cemal Kof

Xiaomi Portable Blender EU Taşınabilir Şarjlı Blender Yedek Talihlileri:
Numaraİsim
1Yasemin Kırkıl
2Ceren Apak
3Berivan Dilmen
4Özgün Özsunkar
5Rahsan Tuncer
6Elif Dinç
7İlteriş Yağızteğin Eroğlu
8Seyda Çakır
9Niyazi Elmas
10Tuna Akdoğan
11Züleyha Zaımoğlu / Tekirdağ
12Mehmet Özkan
13Neslihan Güler
14Çetin Önder
15Emine Akkanat
16Beyza Nur Seval
17Gülsiye Özsavran
18Işıl Bahar
19İbrahim Karacaoğlu
20Yakup Öztoprak


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Bu kampanya MPİ'nin 07.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90354 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 53.553 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 30.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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