Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Migros Doğadan kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. 53 bin 553 katılımın gerçekleştiği kampanyada iPad 11-inch Wi-Fi 128 GB, Smeg KLF03.EU 1.7 LT kettle, Philips AC0951/13 PureProtect mini 900 serisi akıllı hava temizleyici ve Xiaomi Portable blender EU taşınabilir şarjlı blender kazanan talihliler belli oldu.
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- Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı ve kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
- iPad 11-inch Wi-Fi 128GB asil talihlileri arasında Sacıde Sakar, Erhan Elmas, Onur Intızamoglu, Melıh Adıyaman ve Gülcan Utku yer aldı.
- Smeg Kettle 1.7 LT asil talihlileri arasında Sule Demırcı, Okan Dogancan, Müfıt Sancar, Ayse Dıker ve diğerleri bulunuyor.
- Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 serisi akıllı hava temizleyici asil talihlileri arasında Erhan Ertan, Nılsu Sevım, Ozan Uzunoglu ve diğerleri yer aldı.
- Xiaomi Portable Blender EU taşınabilir şarjlı blender asil talihlileri arasında Hüseyın Özçelık, Müge Uçkun, Elıf Demırcı ve diğerleri bulunuyor.
iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Asil Talihlileri:
|Ürün
|Talihliler
|Şehir
|iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB
|Sacıde Sakar, Erhan Elmas
|Sakarya
|Onur Intızamoglu, Melıh Adıyaman, Gülcan Utku
|Şanlıurfa
Smeg Kettle 1.7 LT /SMEG KLF03.EU Asil Talihlileri:
|Ürün
|Asil Talihliler
|Şehir
|Smeg Kettle 1.7 LT / SMEG KLF03.EU
|Sule Demırcı
|Okan Dogancan
|Müfıt Sancar
|Balıkesir
|Ayse Dıker
|Yavuz Nurı Zeytıncı
|Gızem Öztürk
|Nazan Bozkurt
|Aslı Özlem Adalı
|Eskişehir
|Nermın Yılmaz Soyubek
|Cevat Metın
Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici – 65 m² Asil Talihlileri:
|Ürün
|Model
|Kapsam Alanı
|Asil Talihliler
|Şehir
|Philips
|AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici
|65 m²
|Erhan Ertan
|Nılsu Sevım
|Ozan Uzunoglu
|Yasın Selım
|Dılara Abırı
|Mete Atabay
|Saadet Karava
|Ümıt Kösedagı
|İstanbul
|Elıf Kılıç
|Yagmur Çokugurluel
Xiaomi Portable Blender EU Taşınabilir Şarjlı Blender Asil Talihlileri:
|Asil Talihliler
|Hüseyın Özçelık
|Müge Uçkun
|Elıf Demırcı
|Menekse Ilter
|Ilknur Koç
|Muhammet Ince
|Eser Kaptan
|Yasemın Çelık
|Gülten Atala
|Ayhan Özdemır
|Gülsüm Oturgan Güney
|Tarhan Selen
|Rumeysa Atas / İstanbul
|Mutlu Aydemır
|Hanıfe Göbek
|Fatma Calıs
|Sevdıye Kurtuldu
|Nursu Karaçoban
|Rıfat Karakas
|Tahsın Isaoglu
iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Yedek Talihlileri:
|Ürün
|Özellik
|Talihliler
|iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB
|Yedek Talihlileri
|1-) Umut Ekıcı
|2-) Nılgün Demır
|3-) Yasemın Arısoy
|4-) Kenan Solmaz / İstanbul
|5-) Umıt Alkan
Smeg Kettle 1.7 LT /SMEG KLF03.EU Yedek Talihlileri:
|Kazanan Sırası
|İsim
|1
|Emıne Sentürk
|2
|Gül Karakoyunlu
|3
|Selın Ates
|4
|Feyza Bıroglu
|5
|Selma Karagözlü
|6
|Elçın Duman
|7
|Kezban Kamıs
|8
|Esra Sırman
|9
|Haldun Hıdır
|10
|Serap Bagır Tantekın
Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici – 65 m² Yedek Talihlileri:
|Kazanan No
|İsim
|Şehir
|1
|Elçın Duygu Ekmen
|2
|Mürüvvet Isık
|Mersin
|3
|Çagla Othan
|4
|Emel Kaya
|5
|Elıf Kılıç Kan
|6
|Bünyamın Erkoyuncu
|7
|Batuhan Yagcı
|8
|Zeren Özkurt
|9
|Ercan Ebcın
|10
|Kadır Cemal Kof
Xiaomi Portable Blender EU Taşınabilir Şarjlı Blender Yedek Talihlileri:
|Numara
|İsim
|1
|Yasemin Kırkıl
|2
|Ceren Apak
|3
|Berivan Dilmen
|4
|Özgün Özsunkar
|5
|Rahsan Tuncer
|6
|Elif Dinç
|7
|İlteriş Yağızteğin Eroğlu
|8
|Seyda Çakır
|9
|Niyazi Elmas
|10
|Tuna Akdoğan
|11
|Züleyha Zaımoğlu / Tekirdağ
|12
|Mehmet Özkan
|13
|Neslihan Güler
|14
|Çetin Önder
|15
|Emine Akkanat
|16
|Beyza Nur Seval
|17
|Gülsiye Özsavran
|18
|Işıl Bahar
|19
|İbrahim Karacaoğlu
|20
|Yakup Öztoprak
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:
Bu kampanya MPİ'nin 07.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90354 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 53.553 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 30.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.