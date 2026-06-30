Ürün Talihliler Şehir iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Sacıde Sakar, Erhan Elmas Sakarya Onur Intızamoglu, Melıh Adıyaman, Gülcan Utku Şanlıurfa

Ürün Asil Talihliler Şehir Smeg Kettle 1.7 LT / SMEG KLF03.EU Sule Demırcı Okan Dogancan Müfıt Sancar Balıkesir Ayse Dıker Yavuz Nurı Zeytıncı Gızem Öztürk Nazan Bozkurt Aslı Özlem Adalı Eskişehir Nermın Yılmaz Soyubek Cevat Metın

Ürün Model Kapsam Alanı Asil Talihliler Şehir Philips AC0951/13 PureProtect Mini 900 Serisi Akıllı Hava Temizleyici 65 m² Erhan Ertan Nılsu Sevım Ozan Uzunoglu Yasın Selım Dılara Abırı Mete Atabay Saadet Karava Ümıt Kösedagı İstanbul Elıf Kılıç Yagmur Çokugurluel

Asil Talihliler Hüseyın Özçelık Müge Uçkun Elıf Demırcı Menekse Ilter Ilknur Koç Muhammet Ince Eser Kaptan Yasemın Çelık Gülten Atala Ayhan Özdemır Gülsüm Oturgan Güney Tarhan Selen Rumeysa Atas / İstanbul Mutlu Aydemır Hanıfe Göbek Fatma Calıs Sevdıye Kurtuldu Nursu Karaçoban Rıfat Karakas Tahsın Isaoglu

Ürün Özellik Talihliler iPad / 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Yedek Talihlileri 1-) Umut Ekıcı 2-) Nılgün Demır 3-) Yasemın Arısoy 4-) Kenan Solmaz / İstanbul 5-) Umıt Alkan

Kazanan Sırası İsim 1 Emıne Sentürk 2 Gül Karakoyunlu 3 Selın Ates 4 Feyza Bıroglu 5 Selma Karagözlü 6 Elçın Duman 7 Kezban Kamıs 8 Esra Sırman 9 Haldun Hıdır 10 Serap Bagır Tantekın

Kazanan No İsim Şehir 1 Elçın Duygu Ekmen 2 Mürüvvet Isık Mersin 3 Çagla Othan 4 Emel Kaya 5 Elıf Kılıç Kan 6 Bünyamın Erkoyuncu 7 Batuhan Yagcı 8 Zeren Özkurt 9 Ercan Ebcın 10 Kadır Cemal Kof

Numara İsim 1 Yasemin Kırkıl 2 Ceren Apak 3 Berivan Dilmen 4 Özgün Özsunkar 5 Rahsan Tuncer 6 Elif Dinç 7 İlteriş Yağızteğin Eroğlu 8 Seyda Çakır 9 Niyazi Elmas 10 Tuna Akdoğan 11 Züleyha Zaımoğlu / Tekirdağ 12 Mehmet Özkan 13 Neslihan Güler 14 Çetin Önder 15 Emine Akkanat 16 Beyza Nur Seval 17 Gülsiye Özsavran 18 Işıl Bahar 19 İbrahim Karacaoğlu 20 Yakup Öztoprak

Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPad 11-inch Wi-Fi 128 GB, Smeg KLF03.EU 1.7 LT kettle, Philips AC0951/13 PureProtect mini 900 serisi akıllı hava temizleyici ve Xiaomi Portable blender EU taşınabilir şarjlı blender kazanan asil ve yedek talihliler...



KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:



Bu kampanya MPİ'nin 07.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90354 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 53.553 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 30.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam