Koruyucu aile oldular, yuvalarına mutluluk getirdiler: Örnek ailelerin hikayeleri

Rize'de yaşayan Hacı Ali (61) ve Selime Karadaş (54) çiftinin 21 yıl önce biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu, kızlarının 2,5 ay sonra hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı. Yıllarca evlat kaybetmenin acısını yüreklerinde hisseden çift, oğullarının kardeş özlemi ve bir çocuğa aile ortamı sunma düşüncesiyle Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

Rize'de yaşayan Hacı Ali (61) ve Selime Karadaş (54) çifti

Karadaş çifti, 2020'de 4 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Hacı Ali Karadaş, 10 yaşına gelen kızlarıyla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.

Karadaş, "İlk gördüğümüzde öyle bir sarılışı vardı bize ki insan değişik duygular yaşıyor. O gün bugündür bizimle. Rabbim bizlerden ayırmasın. Olabilecek her türlü şey de kızımızın lehine olsun." diye konuştu. Eşiyle kızlarını hayata hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karadaş, meslek sahibi olması için de gerekeni yapacaklarını kaydetti.