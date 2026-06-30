Koruyucu aile oldular, yuvalarına mutluluk getirdiler: Örnek ailelerin hikayeleri
Hacı Ali ve Selime Karataş çifti 21 yıl önce doğan ikiz bebeklerinden kızlarını kaybetti. Yıllarca evlat acısını yüreklerinde taşıyan çift, oğullarının kardeş özlemini gidermek için 6 yıl önce 4 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Kızlarının mutluluğu için adeta kendilerini adadı.
Rize'de yaşayan Hacı Ali (61) ve Selime Karadaş (54) çiftinin 21 yıl önce biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu, kızlarının 2,5 ay sonra hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı. Yıllarca evlat kaybetmenin acısını yüreklerinde hisseden çift, oğullarının kardeş özlemi ve bir çocuğa aile ortamı sunma düşüncesiyle Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.
Karadaş çifti, 2020'de 4 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Hacı Ali Karadaş, 10 yaşına gelen kızlarıyla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.
Karadaş, "İlk gördüğümüzde öyle bir sarılışı vardı bize ki insan değişik duygular yaşıyor. O gün bugündür bizimle. Rabbim bizlerden ayırmasın. Olabilecek her türlü şey de kızımızın lehine olsun." diye konuştu. Eşiyle kızlarını hayata hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karadaş, meslek sahibi olması için de gerekeni yapacaklarını kaydetti.
KAHRAMAN ÇİFT
Ankara'da Fahriye ve Halil Kahraman çifti, çocuk sahibi olamadı. 2020'de koruyucu aile olmaya karar vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. 18 aylıkken Mehmet Emin'e koruyucu aile oldu. Mehmet, koruyucu ailesinin yanında büyüdü ve okula başladı. Şu anda 7 yaşında olan çocuk, ailesinin neşe kaynağı olarak sıcak bir yuvada yaşamını sürdürüyor. Kahraman çifti, 2. çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Halil Kahraman "Kan bağı değil, aile olmak önemli" diye konuştu.
3 KARDEŞE AİLE OLDULAR
Sivas'ta Nilüfer (48) ile Alaaddin Demir (55) çifti, 2 erkek çocuğunun il dışına yerleşmesiyle yalnız kaldı. Demir çifti, hem kız çocuğu özlemini gidermek hem de hayatlarında oluşan boşluğu doldurmak istedi. 5 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, o dönem yaşları 3 ile 5 olan 2 kız kardeşin koruyucu ailesi olmaya karar verdi. Kızların 4 yaşında bir de erkek kardeşi olduğunu öğrenen çift, 3 kardeşi birbirinden ayırmayarak koruyucu ailesi oldukları çocuklarla yuvalarına mutluluk kattı.
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