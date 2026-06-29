Eskişehir'de parkta 5 kişiyi bıçaklayan Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Eskişehir’de iki yıl önce sokak ortasında gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıyla tüm Türkiye'nin kanını donduran Arda Küçükyetim, parmaklıklar arkasında cezasını çekerken yaşamına son verdi. Kar maskesi takıp, bilgisayar oyunlarından özenerek kuşandığı hücum yeleğiyle yaşlı ve savunmasız vatandaşları hedef alan saldırgan, çarptırıldığı ağır hapis cezasının ardından kaldığı cezaevi koğuşunda intihar etti.
Hızlı Özet Göster
- Eskişehir'de 2024 Ağustos ayında sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.
- Küçükyetim, Tepebaşı ilçesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde kar maskesi ve hücum yeleği giyerek saldırıyı gerçekleştirmiş ve canlı yayınlamıştı.
- Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükyetim'e 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.
- Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde; 72 yaşındaki Tevfik Arslan'ı, 58 yaşındaki Cumali Özemek , 88 yaşındaki Naşit Özyürek'i , 65 yaşındaki Metin Korkmaz'ı ve 52 yaşındaki Cemal Altıntaş'ı bıçakla yaralamıştı.
Küçükyetim, bu anları hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sanal medya hesabından canlı olarak yayınlamıştı
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu yargılanan Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası veridi.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi'nde tutuklanan Arda Küçükyetim, cezaevindeki yaklaşık 1 yıl 10 aylık sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi. Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.