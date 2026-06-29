Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükyetim'e 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Küçükyetim, Tepebaşı ilçesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde kar maskesi ve hücum yeleği giyerek saldırıyı gerçekleştirmiş ve canlı yayınlamıştı.

Eskişehir'de 2024 Ağustos ayında sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.

Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.

Arda Küçükyetim. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde; 72 yaşındaki Tevfik Arslan'ı, 58 yaşındaki Cumali Özemek , 88 yaşındaki Naşit Özyürek'i , 65 yaşındaki Metin Korkmaz'ı ve 52 yaşındaki Cemal Altıntaş'ı bıçakla yaralamıştı.

Küçükyetim, bu anları hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sanal medya hesabından canlı olarak yayınlamıştı