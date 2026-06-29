Kasımpaşa'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 60 yaşındaki adam 3 yerinden bıçaklandı: Hayati tehlikesi var
Kasımpaşa’da N.T.G. (15) isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Erol Ş. (60), çocuğun annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve Zeliha Z.’nin eski eşi Serkan A. (24) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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- Beyoğlu Kasımpaşa'da 15 yaşındaki kıza taciz iddiası üzerine Erol Ş. isimli şahıs, kızın annesi Zeliha Z., amcası Mehmet G. ve annenin eski eşi Serkan A. tarafından saldırıya uğradı.
- Erol Ş. tekme, yumruk ve dubayla darbedilmenin ardından ekmek bıçağıyla baldırından ve kalçasından 3 yerinden bıçaklandı.
- Saldırıya uğrayan Erol Ş. bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Olay sonrası gözaltına alınan Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
- Olayın meydana geldiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
İstanbul'daki yaşanan olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi.
Tacize linç girişimi tüm çıplaklığıyla kamerada!
TACİZ İDDİASIYLA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.'nin (29) kızı N.T.G.'yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.
3 YERİNDEN BIÇAKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.'nin, N.T.G.'yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.'nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.