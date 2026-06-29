Kasımpaşa'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 60 yaşındaki adam 3 yerinden bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beyoğlu Kasımpaşa'da 15 yaşındaki kıza taciz iddiası üzerine Erol Ş. isimli şahıs, kızın annesi Zeliha Z., amcası Mehmet G. ve annenin eski eşi Serkan A. tarafından saldırıya uğradı.

Erol Ş. tekme, yumruk ve dubayla darbedilmenin ardından ekmek bıçağıyla baldırından ve kalçasından 3 yerinden bıçaklandı.

Saldırıya uğrayan Erol Ş. bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın meydana geldiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

İstanbul'daki yaşanan olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Tacize linç girişimi tüm çıplaklığıyla kamerada! TACİZ İDDİASIYLA TARTIŞMA ÇIKTI



Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.'nin (29) kızı N.T.G.'yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Kasımpaşa'da taciz iddiası (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir) 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.