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Niğde’deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

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Niğde’deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama
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  • Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
  • Patlamada işçi Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş yaralanmıştı.
  • Olay 26 Haziran tarihinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
  • Gözaltına alınan zanlılar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
  • Şüpheliler adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir) Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

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Niğde’deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama-2 Niğde’deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama-3 Niğde’deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama-4
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