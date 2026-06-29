Midas çekiliş sonucu belli oldu!
Midas Mayıs 2. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! 6.493 kişinin katıldığı çekilişte şanslı kişi belli oldu. iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
Hızlı Özet Göster
- Midas Mayıs 2. Dönem kampanyası çekilişinde Apple iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil talihli Utku Güngör oldu.
- Yedek talihli olarak Tolga Demir belirlendi.
- Kampanya, Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenmiş ve çekilişe toplam 6.493 kişi katılmıştır.
- Asil talihliler ikramiyelerini almak için 14 Temmuz 2026'ya kadar başvurmalıdır.
- İkramiye son teslim tarihi 30 Eylül 2026 olup, yasal vergiler talihlilere aittir.
|Ürün
|Asil Talihli
|Yedek Talihli
|Apple iPhone 17 Pro 256 GB
|Utku Güngör / Tekirdağ
|Tolga Demir / Erzurum
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 13.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90644 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.493 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 14.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 29.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.
No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Silivri’de servis minibüsü devrildi
Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı